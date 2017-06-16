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最帥單親爸健身爆紅！ 這次改教單身魯蛇怎麼把妹（有片）

Wayne與兒子Rowan超有愛的健身日常，讓他們成為熱門網紅，更讓Wayne一躍成為CEO。（wayne_skiv04授權提供）

2017-06-16  12:00

〔即時新聞／綜合報導〕你知道曾受封「全球最帥單親爸」的他嗎？出生德國，在英國長大的Wayne Skivington，今年29歲、失婚的他，育有一個3歲兒子Rowan。

▼這對顏值很高的父子倆平常互動就已經很有愛。

Wayne Skivington（@wayne_skiv04）分享的貼文 張貼

然而，擁有帥氣外表還有完美身材的Wayne，因為在赫赫有名的太陽馬戲團擔任無名的特技表演員，只要一有空，他就會多健身鍛鍊體能，還經常把感情十分要好的兒子當作訓練器材（！）

誰知道他將這些一起訓練的影片放上Instagram，原本默默無聞的他，竟然瞬間爆紅！


▼不管是讓兒子抓著。

Wayne Skivington（@wayne_skiv04）分享的貼文 張貼

▼舉著。

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▼還是拋著。

Wayne Skivington（@wayne_skiv04）分享的貼文 張貼

通通難不倒這位天菜老爹！你看看這塊巧克力腹肌！

Wayne Skivington（@wayne_skiv04）分享的貼文 張貼


由於全球媒體推波助瀾地報導，近一年來人氣爆棚的他，已經不再跟著馬戲團巡迴，最近開創個人事業，開設了個人健身工作室、當起CEO，甚至還開發出邊健身邊把妹的系列！？

Wayne Skivington（@wayne_skiv04）分享的貼文 張貼


▼瞧瞧這招，平常真的要有在練才辦得到啊！

Wayne Skivington（@wayne_skiv04）分享的貼文 張貼

想排隊和他一起健身的女人，想必已經從英國排隊到德國了啦～～（小編也好想報名喔>////<！）Wayne的帳號內還有更多跟兒子一起進行的神奇健身動作，讓人嘆為觀止，感快入內一探究竟吧！而他的爆紅，也再次讓人看到現在社群網路的無限商機，果然就像普普藝術大師安迪‧沃荷（Andy Warhol）曾說過的這麼一句話一樣：「在未來，每個人都能成名15分鐘。」

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