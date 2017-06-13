致災強降雨報到！ 彭啟明：延續7至10天

天氣風險公司總經理彭啟明指出，明天開始鋒面將為台灣各地帶來強降雨，可能持續到下週三或五，時間長達7至10天。（圖截自 彭啟明臉書）

2017-06-13 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（13日）大致還是高溫炎熱、有午後雷陣雨的天氣型態，西半部及東北部地區在非午後時段也容易有短暫陣雨或雷雨。天氣風險公司總經理彭啟明今天早上撰文指出，明天（14日）開始鋒面將為台灣各地帶來強降雨，可能持續到下週三或五（21、23日），時間長達7至10天。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」貼文寫到，預計今天午後還是會發展熱對流，尤其鋒面逐漸南下，西南風有增強的趨勢，午後雷陣雨的區域及強度都有可能再擴大增強。這種午後的強降雨，在氣候變遷下，的確有越來越極端化的趨勢，是都會人口稠密區很大的考驗，也建議民眾遇到強降雨及閃電落雷時減少外出。

位於長江流域南方的梅雨鋒面將逐步南下，預期在週三開始，前緣開始逐漸接近北台灣，這時候又結合上西南風，很有機會發展旺盛的中小尺度的對流雲系，這種系統的降雨強度比午後雷陣雨還要來得強，同時雷雨胞不斷地移入，很容易造成極端的強降雨發生，就是容易致災性的天氣，也提醒民眾要多注意。

貼文還說到，預期週三後，鋒面逐漸影響全台灣，週四、五、六、日（15至18日），都是受到這鋒面盤據，南北擺盪，目前許多預測指向至少延續到下週三，長則到下週五，7到10天的機會，但這都還又有變動空間，也提醒這段期間要多準備。

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