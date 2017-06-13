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高雄有「死亡沙灘」 2年同一天奪7命

有媒體報導指出，茄萣沙灘在2013至2014年間，共有7名學生戲水溺斃，有學者指出當地的「離岸流」就是溺水意外元兇。（圖截自Google Map）

2017-06-13  06:58

〔即時新聞／綜合報導〕近來高雄市教育局想安排老師巡視茄萣沙灘以防學生溺水，有媒體報導指出，之所以要鎖定這片沙灘，最主要因為這片海域發生過太多溺水意外，如在2013至2014年間，共有7名學生戲水溺斃，有學者指出當地的「離岸流」就是溺水意外元兇。

據《三立新聞》報導，茄萣沙灘位在二仁溪出海口旁，這片海域漲潮時海水會蓋過沙洲，退潮時海水會把活沙往岸邊帶進，因此形成「離岸流」，這會讓在海域戲水的民眾感覺自己明明離岸邊很近，但卻踩不到地。近年來海域溺水意外頻傳，2013年曾一次奪走5名學生性命，隔年同一天同一地點又有2名國中生溺斃，2年內死了7個人。

報導也提到，不少當地人稱這片海域為「死亡沙灘」，但有學者評估地形後指出，茄萣沙灘緊鄰二仁溪出海口，退潮容易形成「離岸流」，只要學生不熟悉水性就容易出意外。也有救難人員呼籲，溺水者不要慌張，其實只要順著海流漂移，最後會自動帶回原地。

茄萣沙灘位在二仁溪出海口旁，這片海域漲潮時海水會蓋過沙洲，退潮時海水會把活沙往岸邊帶進，因此形成「離岸流」。（圖截自Google Map）

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