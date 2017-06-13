高溫炎熱西半部、東北部有雨 明起豪雨來襲

氣象局表示，隨著北方鋒面接近、西南風逐漸增強，西半部及東北部地區在非午後時段也容易有短暫陣雨或雷雨。（記者黃耀徵攝）

2017-06-13 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（13日）大致還是高溫炎熱、有午後雷陣雨的天氣型態，西半部及東北部地區在非午後時段也容易有短暫陣雨或雷雨。氣象局預估，明天（14日）開始，各地天氣都會變得相當不穩定，將會出現全面性、且持續時間長的陣雨或雷雨。

氣象局表示，隨著北方鋒面接近、西南風逐漸增強，西半部及東北部地區在非午後時段也容易有短暫陣雨或雷雨，各地在中午過後都有雷陣雨發生的可能，山區以及中部以北、宜花地區降雨機率較高，大台北地區和桃園、新竹、宜蘭地區需提防又急又大的雨勢。

溫度方面，預測各地高溫都有32度上下，大台北及中南部可達33、34度，東南部有局部焚風發生的機率。

氣象局預估，明天（14日）開始，隨著滯留鋒面來到台灣上空，搭配西南氣流帶來的水氣，各地將會出現全面性、且持續時間長的陣雨或雷雨，尤其西半部地區易有豪雨甚至大豪雨以上等級降雨發生。

氣象局分析，這波滯留鋒面停留在台灣的時間相當長，雖然期間鋒面位置跟強弱都還是會有些變化，但是整體降雨影響至少會持續到下週一（19日之前），甚至下週二至下週四（20日至22日）鋒面仍未離開台灣，天氣依然呈現不穩定的型態。

國際都市氣象：

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空氣品質方面，今天全台各地及外島地區為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 37 27 ~ 34 26 ~ 34 28 ~ 34

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量級。（取自氣象局網站）