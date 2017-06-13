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台灣邦交國巴拿馬 巴國媒體：將與中國建交
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06/13 各報重點新聞一覽

2017-06-13  06:20

自由時報

台電拚今夏不缺電 供電機組搶歸隊

夏季供電日趨緊張，台電繼核二廠一號機獲同意起動、併聯後，原能會昨再通過核三廠二號機起動申請，不料核二廠一號機昨竟又出現導體溫度過高，被迫再停機解聯，滿載發電時間也需再延，台電預估，核二廠一號機及核三廠二號機可在週四、週五滿載發電。

詳見台電拚今夏不缺電 供電機組搶歸隊

李明哲列政治犯 美啟動救援

美國國會所屬機構「國會及行政當局中國委員會（ＣＥＣＣ）」將台灣人權工作者李明哲列入被中國逮捕的政治犯名單，正式開啟救援行動。該委員會依美國法律設立，負責監察中國法治發展和人權，每年向美國總統和國會提交年度報告。

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台積電7奈米擊敗三星 搶回高通訂單

向來多是大幅報導三星領先台積電新聞的韓媒etnews，昨一篇報導指出，晶圓代工龍頭廠台積電因在七奈米製程領先韓國三星，業界傳出手機晶片廠高通（Qualcomm）決定，明年高階產品驍龍八四五晶片將由三星轉回台積電投產，這將有助台積電在全球晶圓代工版圖穩占龍頭地位。

詳見台積電7奈米擊敗三星 搶回高通訂單

蘋果日報

10萬人連署 撤亞泥展延

搶救台灣，不讓齊導感慨！因拍攝《看見台灣》續集空勘罹難的導演齊柏林，生前再次拍攝亞泥太魯閣新城山礦區，感慨「比5年前挖得更深了！」引起國人憤怒，環保團體地球公民基金會在3月發起「撤銷亞泥非法展延，捍衛太魯閣立即連署！」原本僅有3萬多人連署，但齊導罹難當天，就激增2萬人加入，而至昨晚10時，連署已突破10萬人；對此，當地居民怒喊：「自己家園自己救！」地球公民基金會也呼籲政府：「立即重新檢討破壞山林的礦業政策！」

易肇事10路段 年釀400傷

交通部最新公布需改善的易肇事路段，全台易肇事10大路段1年造成400多傷，居首的新竹縣竹北市中華路跟興隆路口，1年43件車禍造成57傷，其次桃園市中山路與上海路口，36件車禍導致44傷；新北市永和區福和路、竹林路與永貞路口，以33件車禍48傷居第3。政府今年起將耗資逾2千萬元，加強全台103處危險路段的標誌標線、警告標語，提醒用路人。

聯合報

蔡總統下令速戰速決 綠定調年改明年七月施行

立法院臨時會明天登場，蔡英文總統昨與民進黨立委餐敘時，明確下達指示，希望年金改革明快、彈性的處理；民進黨團總召集人柯建銘指出，蔡總統希望年金改革能夠速戰速決。依照民進黨政府的規畫，將在六月底前完成相關修法工作。

無法停發六輕生煤許可 李進勇：盼環團理解

雲林縣政府昨天核發台塑六輕十三張生煤許可證展延，讓一觸即發的供電危機暫時緩解，縣長李進勇希望環團理解縣府依法無法停發的困境。

中國時報

核三廠2號機重啟供電 環團批非核家園淪口號

原能會昨日正式同意完成大修的核三廠2號機重啟供電，加上先前9日已同意核二廠1號機併聯發電，3部機組共可提供約9％的備轉容量率，為化解夏天供電困境，台電表示籌碼已出盡；環團則痛批，民進黨同意核二、核三重啟，非核家園理念完全破功！

全民連署挑戰前瞻計畫 郝明義：大聲點讓蔡英文聽見

民進黨決心在立院臨時會強力通過《前瞻基礎建設特別條例》及特別預算。前國策顧問、大塊文化創辦人郝明義昨搶在臨時會召開前，號召全民一起挑戰前瞻計畫，發起網路連署要求政府正面回應並修改前瞻條例。他說，「蔡英文要我們大聲點，那網路連署應該可以讓政府感覺我們聲音大一點。」

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  • 夏季供電日趨緊張，台電繼核二廠1號機獲同意起動、併聯後，原能會昨再通過核三廠2號機起動申請。

    夏季供電日趨緊張，台電繼核二廠1號機獲同意起動、併聯後，原能會昨再通過核三廠2號機起動申請。

  • 美國國會及行政當局中國委員會（CECC）將台灣人權工作者李明哲列入政治犯名單。（翻攝自CECC政治犯資料庫）

    美國國會及行政當局中國委員會（CECC）將台灣人權工作者李明哲列入政治犯名單。（翻攝自CECC政治犯資料庫）

  • 晶圓代工龍頭廠台積電因在7奈米製程領先韓國三星，業界傳出手機晶片廠高通決定，明年高階產品驍龍845晶片將由三星轉回台積電投產。（路透資料照）

    晶圓代工龍頭廠台積電因在7奈米製程領先韓國三星，業界傳出手機晶片廠高通決定，明年高階產品驍龍845晶片將由三星轉回台積電投產。（路透資料照）

  • 台塑六輕廠生煤操作、使用許可證獲得展延。（資料照，台塑提供）

    台塑六輕廠生煤操作、使用許可證獲得展延。（資料照，台塑提供）

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