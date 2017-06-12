對流旺盛 氣象局發南部3縣市大雨特報

中央氣象局晚間10點針對台南、高雄和屏東發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

2017-06-12 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局晚間10點針對台南、高雄和屏東發布大雨特報。請民眾注意瞬間大雨、雷擊與強陣風。

中央氣象局表示，由於對流雲系旺盛，容易發生短時強降雨，今天晚上至明（13）天早晨，台南、高雄和屏東地區有局部大雨發生的機率。氣象局提請民眾注意瞬間大雨、雷擊與強陣風。

台南

山區：南化區、楠西區。

平地：安南區、中西區、安平區、東區、南區、北區、白河區、後壁區、鹽水區、新營區、東山區、北門區、柳營區、學甲區、下營區、六甲區、將軍區、麻豆區、官田區、佳里區、大內區、七股區、玉井區、善化區、西港區、山上區、安定區、新市區、左鎮區、新化區、永康區、歸仁區、關廟區、龍崎區、仁德區。

高雄

山區：那瑪夏區、甲仙區、六龜區、茂林區、桃源區。

平地：楠梓區、左營區、三民區、鼓山區、苓雅區、新興區、前金區、鹽埕區、前鎮區、旗津區、小港區、杉林區、內門區、美濃區、旗山區、田寮區、湖內區、茄萣區、阿蓮區、路竹區、永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、橋頭區、大樹區、梓官區、大社區、仁武區、鳥松區、大寮區、鳳山區、林園區。

屏東

恆春半島：牡丹鄉、滿州鄉、車城鄉、恆春鎮。

山區：三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉。

平地：高樹鄉、里港鄉、鹽埔鄉、九如鄉、長治鄉、屏東市、內埔鄉、麟洛鄉、萬巒鄉、竹田鄉、萬丹鄉、潮州鎮、新園鄉、崁頂鄉、新埤鄉、南州鄉、東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、琉球鄉、枋山鄉、枋寮鄉。