廢核後將依賴燃煤發電 學者憂加劇空汙

2017-06-12 21:43

〔記者吳柏緯／台北報導〕廢核後不但電價可能會上漲，空氣品質也將逐步惡化？學者指出，即便廢除核電，但台灣短時間內無法擺脫燃煤發電，甚至會因為缺電而加深對燃煤發電的依賴。

總統蔡英文曾宣示能源轉型後，將在2025年實現再生能源占20%、天然氣50%、燃煤30%的發電結構。不過清華大學工程與系統科學系教授李敏認為，現在綠色能源的供電量並不能填補停用核電後造成的電力缺口，可以預見屆時台灣對於燃煤發電的依賴一定會超過30%，連帶將加劇空氣汙染。

淡江大學經濟系教授廖惠珠表示，台灣的天然資源不足，要達到預期標準不太可能，而且適合發展風力或太陽能光電的場域有限，再生能源在未來十到二十年之間，不可能取代核能，而且依據國外經驗，廢核後對於燃煤發電的依賴增加，反而使空氣污染更加嚴重。

廖惠珠說明，德國廢除核電後，環境中的PM2.5濃度明顯上升，之後是靠著與鄰國建立的智慧電網解決電力不足的問題才逐漸改善空氣環境。但台灣是一個獨立的海島，要仿效德國經驗非常困難。

東華大學光電工程學系教授黃得瑞指出，因為燃煤發電佔台灣總發電的卅五％左右，而且成本最低，即便發展替代性能源，在短時間內仍然難以被完全取代。不過他認為隨著能源轉型、有效的電力調度、節能與儲能等措施仍可逐步降低對燃煤發電的依賴，也可使空汙的情況改善。

黃得瑞說明，台灣每年的備載容量都超過10%，這些電都沒有被有效運用，因此台電應該要有提出具體的調整措施，讓發出的電都能被利用而不會浪費。此外，拉大尖峰與離峰時間的電費，政府也可以提出鼓勵措施，吸引民眾或企業在離峰時儲電，當遇到用電尖峰時，就可以將這些便宜的電拿出來用，不但省錢也可以降低發電廠的負擔。

黃得瑞強調，在無法完全不用燃煤發電的情況下，透過這些措施能夠降低對燃煤發電的依賴，而且電力充足就不需要用到那麼多的發電機組，藉此降低空氣汙染。同時加速綠能發展，縮短能源轉型的時間，將有助於逐步降低對燃煤發電的依賴。