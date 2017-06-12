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嚐鮮正當時 三峽五寮「梨子筍」甜如水果

5月到9月底是綠竹筍的的產季，三峽五寮地區地質特殊，能產出有如水果般脆甜的綠竹筍。（記者張安蕎攝）

2017-06-12  21:34

〔記者張安蕎／新北報導〕5月到9月底是綠竹筍的的產季，三峽五寮地區地質特殊，能產出有如水果般脆甜的綠竹筍，甚至因此贏得「梨子筍」的美名，在農會輔導下，當地已有逾10戶筍農取得有機認證，由於品質佳，不少綠竹林尚未開挖就有預購潮，美味深獲民眾青睞。

五寮筍農黃清泉堅持不灑農藥、除草劑，以有機耕種方式生產出的綠竹筍，甜度高達7.2度，相當於蓮霧，讓他在103年的新北市綠竹筍評鑑中，奪得「甜筍王」封號，如今他的竹筍每日產量都已被預訂，想吃還不一定買的到，對於挑選好吃的竹筍，他說，要掌握外型「白、彎、肥、短」的訣竅，竹筍底部矮胖肥大，外觀略彎好像牛角、尾端不「出青」為佳。

三峽農會總幹事張永巨指出，三峽區有4百公頃以上的竹林，多分布於有木、插角、五寮地區，其中五寮海拔多位於2百多公尺以上，土壤屬沙質壤土、水源不受汙染，均溫常處在25至30度，因此適合竹筍生長，甜度多可在5至7度之間，未來將持續輔導筍農轉型有機耕作，讓產品更加安全無毒。

綠竹筍清洗後帶殼以冷水煮開約40分鐘，起鍋放涼後，置入冰箱冷藏，想吃再去殼切塊，冰冰涼涼非常開胃，無論是單吃、涼拌、紅燒、熱炒、煮湯，都有獨特風味。

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  • 五寮筍農黃清泉以有機耕種綠竹筍，每日產量都已被預訂，想吃還不一定買的到。（記者張安蕎攝）

    五寮筍農黃清泉以有機耕種綠竹筍，每日產量都已被預訂，想吃還不一定買的到。（記者張安蕎攝）

  • 挑選好吃的竹筍，要掌握外型「白、彎、肥、短」的訣竅，竹筍底部矮胖肥大，外觀略彎好像牛角、尾端不「出青」為佳。（記者張安蕎攝）

    挑選好吃的竹筍，要掌握外型「白、彎、肥、短」的訣竅，竹筍底部矮胖肥大，外觀略彎好像牛角、尾端不「出青」為佳。（記者張安蕎攝）

  • 三峽五寮地區地質特殊，能產出有如水果般脆甜的綠竹筍，贏得「梨子筍」的美名，單吃不加醬也十分美味。（記者張安蕎攝）

    三峽五寮地區地質特殊，能產出有如水果般脆甜的綠竹筍，贏得「梨子筍」的美名，單吃不加醬也十分美味。（記者張安蕎攝）

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