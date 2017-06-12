| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
對流旺盛 氣象局發南部3縣市大雨特報
 首頁 > 生活

最新全台10大易肇事路段 桃園4個新北3個

10大易肇事路口第1名是竹北市中華路與興隆路口。（資料照，記者廖雪茹攝）

2017-06-12  21:21

〔即時新聞／綜合報導〕交通部運研所公布的最新易肇事路段數據指出，全台共有103處易肇事的危險路段。而「全台前10大易肇事路段」則分別位於桃園市、新北市、新竹縣、雲林縣和台中市等地。最危險的路段是新竹縣竹北市中華路和興隆路口。

交通部運研所最近彙整出全台103處易肇事需改善路段，幾乎全台各地都有易肇事路段，數量從1、2處到20多處都有，地方政府將從今年開始陸續改善。在全台10大易肇事需改善危險路段中，有4個路段位在桃園市，新北市有3個路段，新竹縣、雲林縣與台中市也都各有1個路段。

而車禍件數最多的路段是新竹縣竹北市中華路和興隆路口，一年約有43件車禍，造成57傷。其次則是桃園市台1線的中山路和上海路口，一年約有36件車禍，造成44傷。第3大危險路段則是新北市永和區福和路、竹林路與永貞路口，一年約有33件車禍，造成48傷。

交通部運研所表示，易肇事路段是由地方政府所提報，多數縣市政府擔心被媒體報導危險路段多，所以會有減少提報或隱匿情況。但這不代表該縣市就沒有肇事更多的路段，而在易肇事路段發生的多是人為因素導致的車禍。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通事故 易肇事路段 肇事路段
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜蓉蒸雙鮮
泰式✧香茅辣拌豬
國民小吃✧大腸麵線
綿密花生湯怎麼煮？
轉寄

標題：最新全台10大易肇事路段 桃園4個新北3個


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月12日‧星期一‧丁酉年五月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.