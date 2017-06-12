最新全台10大易肇事路段 桃園4個新北3個

10大易肇事路口第1名是竹北市中華路與興隆路口。（資料照，記者廖雪茹攝）

2017-06-12 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕交通部運研所公布的最新易肇事路段數據指出，全台共有103處易肇事的危險路段。而「全台前10大易肇事路段」則分別位於桃園市、新北市、新竹縣、雲林縣和台中市等地。最危險的路段是新竹縣竹北市中華路和興隆路口。

交通部運研所最近彙整出全台103處易肇事需改善路段，幾乎全台各地都有易肇事路段，數量從1、2處到20多處都有，地方政府將從今年開始陸續改善。在全台10大易肇事需改善危險路段中，有4個路段位在桃園市，新北市有3個路段，新竹縣、雲林縣與台中市也都各有1個路段。

而車禍件數最多的路段是新竹縣竹北市中華路和興隆路口，一年約有43件車禍，造成57傷。其次則是桃園市台1線的中山路和上海路口，一年約有36件車禍，造成44傷。第3大危險路段則是新北市永和區福和路、竹林路與永貞路口，一年約有33件車禍，造成48傷。

交通部運研所表示，易肇事路段是由地方政府所提報，多數縣市政府擔心被媒體報導危險路段多，所以會有減少提報或隱匿情況。但這不代表該縣市就沒有肇事更多的路段，而在易肇事路段發生的多是人為因素導致的車禍。