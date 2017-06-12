防淹水！三峽河施作護岸 官民無共識

三峽河堆積大量砂石，遭多位里長詬病，要求盡速疏浚。（記者張安蕎攝）

2017-06-12 22:37

〔記者張安蕎／新北報導〕近年氣候異常，颱風豪雨多次致災，水利署第十河川局研擬在三峽河施作護岸，解決當地洪氾問題，但多位里長擔憂護岸將遮蔽河川美景，恐影響老街觀光，對此堅決反對，十河局盼持續協商，並先行解決河道疏濬問題。

三峽河在101年蘇拉颱風、104年蘇迪勒颱風期間，因豪雨致河水暴漲，造成三峽地區嚴重淹水，尤其位於三峽祖師廟前約200公尺長的河段「秀川段」，河幅狹窄、有3座橋墩，成為通洪瓶頸，若水位溢堤，祖師廟、清水街、秀川街及民族街等地首當其衝，十河局認為施作此段護岸刻不容緩，多次徵詢民意，均遭里長反對，今天再開說明會，仍無共識。

秀川里長李楷瑞指出，蘇迪勒颱風期間，河水尚未溢堤，祖師廟就因下水道阻塞而淹水，他據此認為，護岸工程「非治本之道」，且護岸將影響河岸風光及周邊住家採光、通風，居民多無法認同。

前三峽代表會主席鄭志宏表示，過去三峽河景觀幽美，如今水量驟減、河床淤積、橋墩裸露，放置太多消波塊，應盡速清運淤積砂石，讓河道變寬，若施作護岸，未來恐怕也會因河水挾帶大石、漂流木而沖毀，等於做白工。

十河局長曾鈞敏表示，考量當地為觀光景點，可選用耐磨擦、碰撞的透明玻璃材質，並融入具三峽特色的壓花，盼多與民眾討論，找出兼顧防洪與美觀的方案。

副局長謝明昌進一步解釋，近年已斥資約4000萬整治，將三峽河提高至100年的防洪水準，唯獨秀川段未施作護岸，目前僅能在岸邊加裝臨時鋼板，仍有淹水風險。

十河局承諾年底前完成疏濬，目前正進行工程評估，發現因河水驟減，長福橋橋台已大幅裸露，若進行疏濬，恐變成危橋，已建議新北市府改建為無落墩橋梁；另外，十河局也計畫施作連接河岸兩側的親水踏石，增加觀光效益。