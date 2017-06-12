籃球、足球、棒球表現讚 桃市頒出百萬獎金

桃園市今年在籃球、足球、棒球及拳擊都有亮眼表現，市長鄭文燦發放獎勵金並為選手授旗，共頒出154萬4千元。（記者陳昀攝）

2017-06-12 22:52

［記者陳昀／桃園報導］桃園市今年在籃球、足球、棒球及拳擊都有亮眼表現，有2組代表隊在全國賽獲獎、另有2組代表隊及1名選手要出國征戰，桃園市長鄭文燦今天發放獎勵金並為選手授旗，共頒出154萬4千元。

忠貞國小首次參加全國國小籃球聯賽，就拿下男生組冠軍、女生組殿軍，忠貞國小教練熊德焜表示，雖然男生組籤運不佳，抽到死亡之組、強敵環繞，但秉持著永不放棄精神一路過關斬將，決賽以一分之差險勝宜蘭市南澳國小。

由僑愛、雙龍、龍安、西門國小及新竹縣博愛國小所組成的桃園市足球代表隊，也在全國少年盃足球錦標賽拿到U12女子組冠軍，僑愛國小教練廖櫻灣說，隊員來自不同學校，經歷一段磨合期後，成績逐漸進步，如今有了亮眼表現，令人欣慰。

由龜山國小、中平國小、仁善國小及錦興國小所組成的少棒代表隊，7月將赴日本福岡爭取美國小馬聯盟11至12歲組亞太區代表權；新明國中組成的青少棒代表隊，6月21日也將赴塞班島爭取世界少棒聯盟亞太區代表權，龜山國小棒球隊長田明倫、新明國中棒球隊隊長劉泰君都說，雖然最近天氣熱、練球時格外辛苦，但還是會團結、努力奪得佳績，拿到冠軍回國！

目前在新北市就讀高中的吳彥宇，其父親是復興區泰雅族人，吳彥宇也致力為桃園爭光，曾在全國性比賽中共獲得8金2銀，今年將進入台北市立大學就讀，並於暑假代表我國參加亞洲青年男子拳擊錦標賽，未來目標放眼奧林匹克。