| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
雲豹裝甲車和計程車相撞！ 所幸無人受傷 愛琴海6.2強震 知名渡假勝地建築受損
 首頁 > 生活

籃球、足球、棒球表現讚 桃市頒出百萬獎金

桃園市今年在籃球、足球、棒球及拳擊都有亮眼表現，市長鄭文燦發放獎勵金並為選手授旗，共頒出154萬4千元。（記者陳昀攝）

2017-06-12  22:52

［記者陳昀／桃園報導］桃園市今年在籃球、足球、棒球及拳擊都有亮眼表現，有2組代表隊在全國賽獲獎、另有2組代表隊及1名選手要出國征戰，桃園市長鄭文燦今天發放獎勵金並為選手授旗，共頒出154萬4千元。

忠貞國小首次參加全國國小籃球聯賽，就拿下男生組冠軍、女生組殿軍，忠貞國小教練熊德焜表示，雖然男生組籤運不佳，抽到死亡之組、強敵環繞，但秉持著永不放棄精神一路過關斬將，決賽以一分之差險勝宜蘭市南澳國小。

由僑愛、雙龍、龍安、西門國小及新竹縣博愛國小所組成的桃園市足球代表隊，也在全國少年盃足球錦標賽拿到U12女子組冠軍，僑愛國小教練廖櫻灣說，隊員來自不同學校，經歷一段磨合期後，成績逐漸進步，如今有了亮眼表現，令人欣慰。

由龜山國小、中平國小、仁善國小及錦興國小所組成的少棒代表隊，7月將赴日本福岡爭取美國小馬聯盟11至12歲組亞太區代表權；新明國中組成的青少棒代表隊，6月21日也將赴塞班島爭取世界少棒聯盟亞太區代表權，龜山國小棒球隊長田明倫、新明國中棒球隊隊長劉泰君都說，雖然最近天氣熱、練球時格外辛苦，但還是會團結、努力奪得佳績，拿到冠軍回國！

目前在新北市就讀高中的吳彥宇，其父親是復興區泰雅族人，吳彥宇也致力為桃園爭光，曾在全國性比賽中共獲得8金2銀，今年將進入台北市立大學就讀，並於暑假代表我國參加亞洲青年男子拳擊錦標賽，未來目標放眼奧林匹克。

廣告
  • 忠貞國小首次參加全國國小籃球聯賽，就拿下男生組冠軍、女生組殿軍。（記者陳昀攝）

    忠貞國小首次參加全國國小籃球聯賽，就拿下男生組冠軍、女生組殿軍。（記者陳昀攝）

  • 吳彥宇（右四）暑假要代表我國參加亞洲青年男子拳擊錦標賽，全家人和他一起接受市長鄭文燦表揚及鼓勵。（記者陳昀攝）

    吳彥宇（右四）暑假要代表我國參加亞洲青年男子拳擊錦標賽，全家人和他一起接受市長鄭文燦表揚及鼓勵。（記者陳昀攝）

  • 由僑愛、雙龍、龍安、西門國小及新竹縣博愛國小所組成的桃園市足球代表隊，在全國少年盃足球錦標賽拿到U12女子組冠軍。（記者陳昀攝）

    由僑愛、雙龍、龍安、西門國小及新竹縣博愛國小所組成的桃園市足球代表隊，在全國少年盃足球錦標賽拿到U12女子組冠軍。（記者陳昀攝）

  • 由龜山國小、中平國小、仁善國小及錦興國小所組成的少棒代表隊，7月將赴日本福岡爭取美國小馬聯盟11至12歲組亞太區代表權。（記者陳昀攝）

    由龜山國小、中平國小、仁善國小及錦興國小所組成的少棒代表隊，7月將赴日本福岡爭取美國小馬聯盟11至12歲組亞太區代表權。（記者陳昀攝）

  • 新明國中組成的青少棒代表隊，6月21日將赴塞班島爭取世界少棒聯盟亞太區代表權。（記者陳昀攝）

    新明國中組成的青少棒代表隊，6月21日將赴塞班島爭取世界少棒聯盟亞太區代表權。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 桃園 桃園市 獎金 體育
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜蓉蒸雙鮮
泰式✧香茅辣拌豬
國民小吃✧大腸麵線
綿密花生湯怎麼煮？
轉寄

標題：籃球、足球、棒球表現讚 桃市頒出百萬獎金


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月13日‧星期二‧丁酉年五月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.