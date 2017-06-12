狂風暴雨吹跑國小籃球架 師生：比颱風還恐怖

仁愛鄉力行部落今天下午3時許突然狂風暴雨，力行國小操場上的籃球架被強風吹跑，宛如「自走砲」橫越操場。（圖：力行國小提供）

2017-06-12 22:15

〔記者佟振國／南投報導〕午後對流雲系發展旺盛，中部地區降下大雷雨，局部地區甚至降下冰雹，更誇張的是南投縣仁愛鄉力行地區一陣狂風暴雨，力行國小操場的籃球架甚至被強風吹著跑，宛如「自走砲」橫越操場的奇景令人乍舌，師生也驚呼：「真的比颱風還恐怖啦！」

今天午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局提醒中部地區要提防大雷雨與冰雹，果然下午在台中霧峰及南投草屯局部地區雨勢驚人，也降下冰雹。

同樣在仁愛鄉的大雷雨威力也非同小可，力行部落下午3時許突然狂風暴雨來襲，強勁風勢竟然將操場的籃球架吹跑，師生目睹並拍下整個過程，直呼：「比強烈颱風還恐怖，就是整個～怕！」

校長卓宏興表示，當時下午第6節上課時間，天色變得昏暗，不久斗大的雨滴開始落下，原以為只是一般的午後雷陣雨，突然風勢增強，持續近20分鐘，師生就看到操場上的籃球架開始移動，還愈走愈快，最後橫越操場到另一端的草皮才停住。

卓宏興指出，力行國小操場可提供執行救災救難任務直升機起降，因此操場上的籃球架並未固定，以便直升機起降時可以移走，但籃球架真的不算輕，能被強風吹跑這麼遠的距離，他也覺得十分罕見，還好風雨來得快也去得快，學校及師生一切平安。

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