奇蹟！屏東平原竟種出高接梨 農夫是怪手司機

屏東平原種出高接梨。（記者陳彥廷攝）

2017-06-12 19:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東也種高接梨？屏東崁頂鄉的張公勝將梨山種高接梨帶回崁頂嫁接，經過8年試驗，今年平原高接梨大出，佔地2分5的農園，每株約可產80到百顆重至少14兩的高接梨，寒、溫帶水果熱帶種，縣長潘孟安和屏科大農學院長吳明昌品嘗後直呼「農業奇蹟！」。

屬溫帶、寒帶水果的台灣高接梨大多來自山區高冷帶，例如嘉義竹崎、台中和平、苗栗卓蘭及新竹新埔等，但屏東平原所種的高接梨異軍突起，而「農夫」張公勝本業更是位怪手司機。

「去年種出2台斤多的大水梨」，張公勝說，想證明能完成「不可能任務」，他不灑除草劑，有機肥料草耕栽培及正確用藥的自然農法，他說，梨上市前一定先試吃看熟度，無農藥殘留才敢出貨，提供最高價值與品質的農產品。

張公勝表示，要在這麼熱地方種梨，最重要就是拿捏嫁接時機點，經過多年試驗，光光是嫁接時機的拿捏，產量就會劇烈變動4、5成，不過有經驗後，今年產量穩定大出，4月就出產，比高冷區的7月更早快1季，在市場上極具競爭力，目前每台斤約70元左右。

「果質細脆、甜而多汁」，縣長潘孟安表示，屏東梨品質不輸高冷區所產，但反觀目前台灣高接梨產區常面臨颱風豪雨，除產量不穩，更有山坡地過度開投及水土保持隱憂，屏東平原的高接梨口感及風味獨具，鼓勵檳榔廢園的農民可轉作高接梨，從傳統中尋求新突破。

屏科大農學院院長吳明昌也盛讚在屏東種出高接梨真的正「奇蹟」外，他也說，這幾年常因國產梨缺貨，未完熟的進口梨大把賺走台灣錢，屏科大將繼續與縣府合力推廣，研發更適合的新鮮在地水果取代進口。

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