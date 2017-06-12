他143公分人小志氣高 會考5A以上未來想從醫

2017-06-12 22:02

〔記者陳彥廷／屏東報導〕佳冬國中9年級生蔡明偉今年在會考前成績並不理想，模擬考最好也不過2A3B，但上週放榜，他一躍成佳冬以南榜首，考出最佳5A以上成績，而難能可貴的是身高僅143公分的他，親友難免會忽略他的努力，但他早已決定未來的目標就是醫科，堪稱是人小志氣高最佳典範。

蔡明偉會考共國文A++、英數A+、理社A，縣內已屬頂尖，更是佳冬以南沿海學校最高分，但回顧日前模擬考，他仍不好意思笑說「好像有不小落差」。

出生枋寮的蔡明偉，小學開始就選擇到佳冬的玉光國小，習慣佳冬的純樸，他雖然從入學的130公分長到現在143公分，但還是「最小隻」，不過與同學相處融洽的他說，知道自己強項就是國英，但當時模擬考卻是每況愈下，他認為與其擔心，不如把全副精神化為動力認真求學，課程不懂的地方就是多念幾遍，而夜輔課和週末班，更是讓他全力以赴學習，念書風氣也讓他們畢業生凝聚更深厚、同打拼的友情。

「未來想當醫生！」對高中生活已詳細規畫的蔡明偉，侃侃而談時就像位小大人，他說，棄屏中而選擇國潮，除離家近，更希望透過繁星升學一圓醫師願，成為醫生救助更多身具病痛的人，緩解他們的痛苦，現在已在預習高中數學，也決定高一就要住宿舍，全力朝醫學院邁進。