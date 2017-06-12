| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
對流旺盛 氣象局發南部3縣市大雨特報
 首頁 > 生活

他143公分人小志氣高 會考5A以上未來想從醫

2017-06-12  22:02

〔記者陳彥廷／屏東報導〕佳冬國中9年級生蔡明偉今年在會考前成績並不理想，模擬考最好也不過2A3B，但上週放榜，他一躍成佳冬以南榜首，考出最佳5A以上成績，而難能可貴的是身高僅143公分的他，親友難免會忽略他的努力，但他早已決定未來的目標就是醫科，堪稱是人小志氣高最佳典範。

蔡明偉會考共國文A++、英數A+、理社A，縣內已屬頂尖，更是佳冬以南沿海學校最高分，但回顧日前模擬考，他仍不好意思笑說「好像有不小落差」。

出生枋寮的蔡明偉，小學開始就選擇到佳冬的玉光國小，習慣佳冬的純樸，他雖然從入學的130公分長到現在143公分，但還是「最小隻」，不過與同學相處融洽的他說，知道自己強項就是國英，但當時模擬考卻是每況愈下，他認為與其擔心，不如把全副精神化為動力認真求學，課程不懂的地方就是多念幾遍，而夜輔課和週末班，更是讓他全力以赴學習，念書風氣也讓他們畢業生凝聚更深厚、同打拼的友情。

「未來想當醫生！」對高中生活已詳細規畫的蔡明偉，侃侃而談時就像位小大人，他說，棄屏中而選擇國潮，除離家近，更希望透過繁星升學一圓醫師願，成為醫生救助更多身具病痛的人，緩解他們的痛苦，現在已在預習高中數學，也決定高一就要住宿舍，全力朝醫學院邁進。

廣告
  • 蔡明偉會考共國文A++、英數A+、理社A，縣內已屬頂尖，更是佳冬以南沿海學校最高分，他早已決定未來的目標就是醫科，堪稱是人小志氣高最佳典範。（佳冬國中提供）

    蔡明偉會考共國文A++、英數A+、理社A，縣內已屬頂尖，更是佳冬以南沿海學校最高分，他早已決定未來的目標就是醫科，堪稱是人小志氣高最佳典範。（佳冬國中提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 佳冬國中 國中會考 會考 會考成績
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜蓉蒸雙鮮
泰式✧香茅辣拌豬
國民小吃✧大腸麵線
綿密花生湯怎麼煮？
轉寄

標題：他143公分人小志氣高 會考5A以上未來想從醫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月12日‧星期一‧丁酉年五月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.