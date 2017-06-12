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偏鄉特色教育好玩！ 澎湖學童當起潮間帶漁夫

2017-06-12  19:38

〔記者吳柏軒／台北報導〕偏鄉教育急需另類關注，教育部補助推動特色教育，今年有30所亮點學校脫穎，其中如澎湖龍門國小，把學童訓練成小漁夫、小農夫，結合在地海島特性，帶領學生到潮間帶了解特殊的採集方式，也踏過當地文化產業體驗。

教育部表示，「偏鄉國民中小學特色遊學實施計畫」今年邁入第3年，期待各校結合周邊自然與人文資源，研發在地特色課程，今年共有30所學校獲得審查通過，入選成亮點學校。

澎湖龍門國小除了以小漁人、小農夫、能源做為課程主軸，帶領學生到潮間帶瞭解特殊的採集方式，也結合當地特有的風盧草讓學童認識生態，還成立臉書專頁，讓社區與家長接觸學童學習等，今年首度申請就入選。

另，宜蘭縣岳明國小是公辦民營，以「海洋體驗、濕地生態」為主題，將主題式學習聚焦在海洋教育，因校地東靠太平洋深海，預計會有衝浪、浮淺、獨木舟、帆船等相關課程，並帶學生去看豆腐岬的珊瑚產卵，加深認識海洋生態期待看到孩子深刻地從海洋看陸地看家鄉。另也配合露營區夜間課程，夜間生態及星空課程，且教導孩子製作陷阱，隔天早上能觀察螃蟹生態等。

教育部表示，偏鄉學校特色遊學的教育內涵，主要是提升學生學習能力，結合在地特色素材，以真實生活強化學習興趣等，不僅讓學生走出教室進入社區，也能了解家鄉文化，激盪學習體悟，達成「寓教育於遊學課程中」目的。

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  • 教育部推「偏鄉國民中小學特色遊學實施計畫」，今年有30校入選，如澎湖的龍門國小就帶學童到當地特殊的潮間帶，學習獨特採集方式，在生活中學習體驗。（教育部提供）

    教育部推「偏鄉國民中小學特色遊學實施計畫」，今年有30校入選，如澎湖的龍門國小就帶學童到當地特殊的潮間帶，學習獨特採集方式，在生活中學習體驗。（教育部提供）

  • 教育部推偏鄉學校特色遊學，結合地方在地，讓學生從真實生活中寓教於樂，如就有學校推獨木舟課程，讓孩子學習。（教育部提供）

    教育部推偏鄉學校特色遊學，結合地方在地，讓學生從真實生活中寓教於樂，如就有學校推獨木舟課程，讓孩子學習。（教育部提供）

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相關關鍵字： 偏鄉教育 宜蘭 教育部 澎湖 特色教育
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