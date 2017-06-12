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助單親媽、弱勢童 70歲黃越綏：還要做下去

2017-06-12  21:53

〔記者楊金城／台南報導〕位在麻豆區的麻二甲之家，有如未婚小媽媽、弱勢單親學童的避風港，高雄大愛扶輪社下午前來送愛，捐贈民生物品和贊助金，由創辦麻二甲之家的婦運先驅黃越綏代表受贈，成立國際單親兒童文教基金會和麻二甲之家的黃越綏說，有各界愛心相助，她雖然70歲了，未來還會繼續做下去。

大愛扶輪社也將在9月10日於高雄舉辦大愛盃「愛 am best」女子公益路跑，為麻二甲之家和高雄輪椅夢公園籌措照顧經費。

高雄大愛扶輪社由社長高素珍帶領社員參訪麻二甲之家，對國際單親兒童文教基金會附設的麻二甲之家安置和照顧未婚小媽媽、弱勢單親學童的努力相當感動和敬佩。

基金會執行長王惠敏說，基金會成立21年來，幫助單親弱勢家庭超過5萬戶，而麻二甲之家成立4年多來，輔導服務過60位未婚媽媽、150位學童。

有「單親之母」稱譽的黃越綏今年70歲了，她說，有大愛扶輪社等社會愛心的支持和協助，她還要為弱勢單親做下去。

高素珍說，9月10日在高雄舉辦大愛盃「愛 am best」女子公益路跑，分10公里挑戰組、5公里健康組，僅限女子報名參賽，限額5千人，每一位報名參賽者，主辦單位就會提撥200元公益金捐贈給麻二甲之家和高雄輪椅夢公園。

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  • 高雄大愛扶輪社社長高素珍（左四）捐贈民生物品等愛心物資和贊助金，由創辦麻二甲之家的黃越綏（左五）代表受贈。（記者楊金城攝）

    高雄大愛扶輪社社長高素珍（左四）捐贈民生物品等愛心物資和贊助金，由創辦麻二甲之家的黃越綏（左五）代表受贈。（記者楊金城攝）

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