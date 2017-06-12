新北非營利幼兒園僅5家 不及中央目標值1/5

2017-06-12 21:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市公立幼兒園僧多粥少，今年中籤率僅3成6，家長搶破頭仍擠不進公幼窄門。市議員李坤城今天指出，教育部要求新北市至107年非營利幼兒園家數應達到28家，現階段僅5家，仍不及中央設定目標值的5分之1。教育局表示，今年將新增4家非營利幼兒園，共可招收436人。

李坤城說，今年公幼都會區備取名額排到1000多號，顯示需求大，教育部103公告「推動非營利幼兒園實施方案」，明定各縣市應開辦園所目標值，並補助地方政府設置，新北市106年應達到14家，107年完成28家，目前全市僅5家，數量太少，市府應透過都更回饋公益空間或於社會住宅增設。

教育局長林奕華表示，今年公幼排除優先入園及直升人數，一般生抽籤人數達2萬1728名，中籤率36.63%，明年還有增班計畫，暑假將盤點空間。她坦言，非營利幼兒園設置進度較慢，原因是優良團隊及空間難找，今年將再增設4家，其中3家8月招生，分別位於新莊昌平國小120人、蘆洲鷺江國小106人及三峽北大國小150人，明年2月於土城中正國中開辦，招收60人。

朱立倫表示，公幼目標越多越好，他就任以來已增加315班，今年新增65班，堪稱歷年最多，希望明年以相同目標努力，此外，未來林口世大運選手村轉作社會住宅後，將有公幼或非營利幼兒園進駐。