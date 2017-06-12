一個人的畢業典禮很寂寞 他卻獨拿13項獎品

2017-06-12 19:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕鳳凰花開，位處偏遠的台南市南化區玉山國小，今天舉行畢業典禮，應屆生僅有1人，為來自茅埔部落的農家子弟諶信宏，他代表致詞，還獻上歌唱、陶笛、電子琴、烏克麗麗等才藝，甚至來一段獨輪車的演出，現場忙得很，當然，各界貴賓準備的13樣獎品也全拿。

6年來，諶信宏與老師幾乎都一對一授課，被戲稱是上家教班，他很珍惜在校的時間，努力學習才藝，卻也覺得孤單，日前至南化國中報到時，發現班上同學超過20位，直呼：驚喜，為此開心不已，多少沖淡了畢業的離愁。

典禮今天在下午在玉山里活動中心舉行，該校有16位學子，唯獨應屆班僅1人，但諶信宏不孤單，4名附設幼兒園大班的小朋友，陪著他畢業，並未唱「獨角戲」，校長洪文正也適時給予鼓勵，場面溫馨。

雖然僅1個人畢業，各界準備的禮物卻不少，包含市長獎、議長獎、區長獎、校長獎、里長獎、家長會長獎，以及農會、民代送來的紀念品，多達13樣，由他獨得，滿載而歸。

諶信宏當然是上台致詞的畢業生代表，也自己表演彈唱才藝，並跟著學弟妹合奏陶笛、烏克麗麗，更露了一手獨輪車，贏得熱烈掌聲。

諶信宏還寫祝福卡片給學校老師，感謝教誨，他指出，雖然有離別的感傷，卻也滿懷期待，因為升國中後，終於可以結交同窗好友，一起學習、運動。

班導梁舒婷說，諶信宏是家中獨子，屬於陽光型的男孩，生性樂觀、活潑，也是她所帶的第一位畢業生，兩年來，在校園朝夕相處，已培養深厚感情，真的很捨不得。