| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539 開獎囉！ 豪雨不容小覷 石門水庫持續調節性放水
 首頁 > 生活

來服役卻住危樓？ 替代役中心驚現重物砸破天花板

北市替代役中心為舊三軍總醫院拉皮改建，舊建築管線鏽蝕嚴重砸破天花板成公安隱憂，兵役局承諾全面檢查、修繕。（讀者提供）

2017-06-12  20:50

〔記者張凱翔／台北報導〕位於汀州路上的北市替代役中心四樓閱覽室，昨晚冷氣舊管線冷水閥斷裂砸落，把天花板的輕鋼架和矽酸鈣板都砸破。役男控訴，替代役中心是舊三軍總醫院拉皮改建，處處隱藏公安危機，數月前寢室的日光燈管在就寢時間也曾掉落，所幸電線撐住才沒有砸傷人，怒批來服役卻要住危樓，罔顧生命安全。北市兵役局副局長杜英輝承諾，會找廠商對整棟樓檢查，估價並招標完成後，預估一個月內解決替代役中心公安危機。

役男向本報投訴，指昨晚替代役中心四樓閱覽室的天花板，遭不明重物砸破天花板，所幸當時沒有人被砸到，不然沈重的管線掉到人身上恐出人命。役男指出，替代役中心是舊三軍總醫院拉皮改建，很多舊結構都只是用隔板或天花板包起來，裡面有多少公安問題藏著都不知道，除了這次天花板被砸破外，數月前寢室內的日光燈管也曾掉落，幸好無人傷亡。雖然自己九月就要退伍，但不希望下一批役男來奉獻國家，卻遭到不幸。

兵役局副局長杜英輝表示，砸破天花板的是舊中央空調系統管線的冷水閥，因長年鏽蝕才會砸落；替代役中心共有三間閱覽室都有類似結構，預計週四以前就會完成修繕並重新開放給役男使用。

杜英輝也補充，因這棟建築經過多次改建，兵役局也沒有建築原始藍圖，但很多公共區域、走廊都是用天花板蓋起來不知裡面有什麼東西，兵役局會在這個月找廠商評估還有哪些地方要修繕，評估結果出來後就動用預備金對外招標工程，招標完成後一個月內就會整棟修繕完，最晚不會超過年底完工。

廣告
  • 北市替代役中心為舊三軍總醫院拉皮改建，舊建築管線鏽蝕嚴重砸破天花板成公安隱憂，兵役局承諾全面檢查、修繕。（讀者提供）

    北市替代役中心為舊三軍總醫院拉皮改建，舊建築管線鏽蝕嚴重砸破天花板成公安隱憂，兵役局承諾全面檢查、修繕。（讀者提供）

  • 北市替代役中心為舊三軍總醫院拉皮改建，舊建築管線鏽蝕嚴重砸破天花板成公安隱憂，兵役局承諾全面檢查、修繕。（讀者提供）

    北市替代役中心為舊三軍總醫院拉皮改建，舊建築管線鏽蝕嚴重砸破天花板成公安隱憂，兵役局承諾全面檢查、修繕。（讀者提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北市替代役中心 替代役 替代役中心
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜蓉蒸雙鮮
泰式✧香茅辣拌豬
國民小吃✧大腸麵線
綿密花生湯怎麼煮？
轉寄

標題：來服役卻住危樓？ 替代役中心驚現重物砸破天花板


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月12日‧星期一‧丁酉年五月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.