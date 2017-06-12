埔里仁愛公園樹木只剩枝幹 過度修剪挨批

南投縣埔里鎮仁愛公園樹木因應颱風季節修剪，但只剩枝幹，烈日下公園空無一人，遭民眾批評過度修剪。（記者佟振國攝）

2017-06-12 20:47

〔記者佟振國／南投報導〕又有樹木遭殃！南投縣埔里鎮仁愛公園樹木因應颱風季節進行修剪，卻變成只剩枝幹的模樣，烈日當空，公園空無一人，引起民眾批評「公所到底在幹嘛？」鎮長周義雄今坦承負責修剪的農觀課及清潔隊橫向聯繫有疏失，導致過度修剪，已進行檢討並鄭重向民眾致歉。

埔里鎮仁愛公園為市區居民重要休閒場所，許多銀髮長輩於樹下乘涼閒聊或下棋打發時間，前幾年公所進行環境及設施整頓，公園的茄苳樹等樹木曾遭「剃光頭」，當時引發爭議，因應今年颱風季節將至，公所執行樹木修剪，沒想到「慘事」再度發生。

公園廣場內樹木經過修剪後只剩下枝幹，幾乎看不到樹葉，白天豔陽高照，廣場空無一人，到公園的長輩則全擠在緊鄰人行道沒有修剪的樹下，不滿「哪有人大熱天把樹修剪成這樣？」、「是不歡迎老人家到公園？」也有民眾PO網質疑前幾天南安路育英橋頭鳳凰木突然被砍除，連附近整排黑板樹及柳樹也傳出將被移植，認為時機不恰當。

鎮長周義雄解釋，仁愛公園樹木原本只做部分疏枝，農觀課、清潔隊展開作業首日還親自到場勘查，就是要避免過度修剪，隨後即前往拜訪金門縣姊妹鎮，但2單位後續對修剪程度意見不一，未呈報由他進一步裁示，即著手大幅度修剪，對此已進行內部檢討究責，也鄭重向鎮民道歉。

至於南安路育英橋頭鳳凰木考量緊鄰杷城排洪道護岸生長，已嚴重擠壓護岸，影響防洪安全，若要移植，護岸也會因開挖受損，決定移除，沿路整排黑板樹及柳樹計22株，計劃移植環保公園。

周義雄表示，黑板樹生長迅速，枝幹脆弱，板根也易導致道路等設施受損，不少縣市、鄉鎮的做法是廢棄砍除，公所則選擇移植，避免爭議，但道路美化改善經費無法及時到位，必須現在進行移植，工程趕今年底前完工。