| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

補習班退費糾紛占7成 消基會籲：中央應訂出標準

2017-06-12  18:57

〔記者林彥彤／台北報導〕消基會今天表示，統計今年1至5月，接獲補教類申訴就達200件，其中145件都是消費糾紛，比例高達7成。消基會指出，現行補習班退費辦法由各地方政府自行訂定標準，嚴苛程度也相異，造成消費者權益無法被保障，呼籲主管機關教育部應訂出標準。

一名消費者劉小姐投訴，她以每期付款3300元、共24期的分期方式支付學費7萬9200價錢報名，但上了5堂課後覺得不適合想申請退費，不料業者卻依據《台北市短期補習班管理規則》之退費規定要求消費者，開課日起第2日上課後且未逾全期3分之1期間提出退費申請者，需退還50%學費，也就是3萬9600百元，才能辦理退費解約，她大呼：「虧很大」。

消基會進一步調查六都發現，各地區退費標準皆不同。整體看來，台中市對消費者最為友善，學生只要在開課日第10天前提出退費要求，都還可以拿回8成學費；反觀最不友善的台北的是台北市，學生如果在上完第2堂課後提出退費要求，代價就是一半學費拿不回來。

消基會董事長游開雄表示，由於目前針對補習班退費管理法，主管機關是教育部，而教育部下放給地方政府自訂管理辦法執法，導致各地管理辦法不一致，各地消費者權益也相差很大，建議主管機關應就不同性質的補習班，訂定相關退費管理辦法。

廣告
  • 消基會今天表示，統計今年1至5月，接獲補教類申訴就達200件。（消基會提供）

    消基會今天表示，統計今年1至5月，接獲補教類申訴就達200件。（消基會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 消基會 補習班 退費
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜蓉蒸雙鮮
泰式✧香茅辣拌豬
國民小吃✧大腸麵線
綿密花生湯怎麼煮？
轉寄

標題：補習班退費糾紛占7成 消基會籲：中央應訂出標準


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月12日‧星期一‧丁酉年五月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.