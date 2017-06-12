明高溫悶熱紫外線過量 慎防午後強降雨

明受鋒面影響，西半部和宜蘭可能整天有雨，要提防午後雷陣雨帶來的瞬間強降雨。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-06-12 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕明（13）日受到鋒面接近影響，西半部和宜蘭可能整天都會下雨，也要提防午後雷陣雨帶來的瞬間強降雨。明天體感悶熱，各地高溫多在32度以上。另外，輕度颱風莫柏預計今夜登陸中國珠江三角洲，對台直接影響機率低，不過外圍雲系會為金馬地區帶來較大的雨勢，西南、東南和離島沿海，可能會出現長浪，須多加留意。

根據《中央氣象局》預報，明天受到鋒面接近和西南風增強影響，各地都有降雨的可能，其中西半部和宜蘭整日都有下雨的機率，不過各地較明顯的雨勢主要還是來自於午後雷陣雨，要留意瞬間強降雨。

氣溫方面，明天全台高溫悶熱，各地高溫多在32度以上，西半部以及台東有可能出現34度以上的高溫。明天北部高溫32至34度；中南部高溫32至33度；東部高溫31至34度，外島則是29至32度。

紫外線指數的方面，明天基隆和馬祖為高量級，其他地區皆為過量級，提醒應避免長時間受陽光直射。

空氣品質方面，明天全台各地空氣品質皆為良好。

氣象專家吳德榮在《洩天機教室》表示，今年「第二波」梅雨鋒在台灣附近南北徘迴，這段期間大氣很不穩定，局部地區有發生劇烈天氣並大量降雨的可能。隨著時間的推移，情況會漸趨明朗，提醒多加留意最新的天氣預報。

明全台高溫悶熱，各地高溫多在32度以上，西半部以及台東有可能出現34度以上的高溫。（圖擷取自中央氣象局）

明天基隆和馬祖的紫外線指數為高量級，其他地區皆為過量級。（圖擷取自中央氣象局）