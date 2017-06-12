模範警察太認真 女友LINE長官「把男友還給我」

2017-06-12 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕當了10多年警察的大溪警分局南雅派出所員警顏兆澤，在警察節的今天獲頒「第53屆模範警察」。辦起刑案來滿腔熱血，曾經連上了36小時班的顏兆澤，認真負責到讓交往5年多的女友受不了，曾經私下LINE給所長，要求所長「把男友還給我」。

根據《聯合報》報導，桃園市警察局今天舉行106年度「第53屆模範警察」表揚，除了顏兆澤外，同派出所還有一名有「酒駕殺手」的封號巡佐宋志明，也獲得「模範警勤區」表揚。

年僅31歲的顏兆澤，分發到南雅派出所10餘年，是南雅所「最資深的員警」。由於專精於毒品和竊盜等刑案，所長郝晉汾時不時會交付較困難案子交給他，而他「弄案子常常最後才走」。認真辦案的他，有次發現自己「一個月班表上每天都有自己的名字」，連續一個月沒有休假。

提到相戀5年多的護理師女友，顏兆澤表示，有次兩人約會去看電影，突然所長來電「剛剛抓到毒品犯，回來弄一下」，他只好結束兩人的甜蜜時光，回派出所報到。能見面的休假時間實在不多，顏兆澤表示，女友偶爾受不了，會發LINE給所長，要所長「不要跟我搶男友」、「把男友還給我」。

根據桃園市警察局網站，去年顏兆澤主導偵破一件毒品販賣案，逮捕兩嫌；偵破兩件汽車竊盜集團，共計逮捕犯嫌8人。宋志明平日落實經營勤區，積極與居民互動，熟悉勤區狀況，並於今年績優警勤區選拔中，先從本分局121個警勤區中脫穎而出，再從桃園市政府警察局1400多個警勤區中榮獲第5名。