| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
威力彩、今彩539 開獎囉！ 豪雨不容小覷 石門水庫持續調節性放水
 首頁 > 生活

公益彩券路跑開放報名 身障小朋友投球傳愛

中平國小棒球隊隊長擔任捕手，由桃園市長鄭文燦帶領桃園寶貝潛能發展中心的身障小朋友投球，象徵「順利出擊，讓愛傳遞」。（記者陳昀攝）

2017-06-12  20:45

［記者陳昀／桃園報導］公益彩券Happy Run路跑8月26日早上7點在青埔運動公園廣場前登場，桃園市社會局今天先舉辦暖場記者會，邀請網路人氣雙胞胎「樂樂媃媃」擔任代言人，並由中平國小棒球隊、桃園市長鄭文燦帶領身障小朋友投球，象徵「順利出擊，讓愛傳遞」。

鄭文燦指出，公益彩券自88年底開始發行，截至今年4月底已累計3932億元盈餘，45％供國民年金、5％供全民健康保險安全準備、50％供直轄市及縣市政府辦理社會福利，桃園市府社會局也運用這些盈餘推動多項社福政策。

他表示，桃園市每年分配約10億元盈餘，都用在刀口上，像是復康巴士及愛心計程車、老人關懷據點、弱勢民眾微型保險、遲緩兒童早期療育等社福政策，而舉辦多屆的Happy Run路跑也一直受到熱烈響應，希望大家今年也踴躍參加。

桃園市社會局表示，路跑活動設計4個趣味關卡，另有公益團體參與設攤，並規劃身心障礙體驗關卡，只要完成就能獲得小禮物；活動自即日起開放報名至7月16日止，可上伊貝特網站報名（http://bao-ming.com/eb/www/reg.php?activitysn=2301）、臉書搜尋「Happy Run 親子公益路跑」，或電洽：（03）332-8338分機225林小姐。

廣告
  • 桃園寶貝潛能發展中心的身障小朋友帶來打鼓表演。（記者陳昀攝）

    桃園寶貝潛能發展中心的身障小朋友帶來打鼓表演。（記者陳昀攝）

  • 公益彩券Happy Run路跑8月26日早上7點在青埔運動公園廣場前登場，並邀請網路人氣雙胞胎「樂樂媃媃」擔任代言人。（記者陳昀攝）

    公益彩券Happy Run路跑8月26日早上7點在青埔運動公園廣場前登場，並邀請網路人氣雙胞胎「樂樂媃媃」擔任代言人。（記者陳昀攝）

  • 公益彩券Happy Run路跑8月26日早上7點在青埔運動公園廣場前登場，桃園市社會局今天先舉辦暖場記者會。（記者陳昀攝）

    公益彩券Happy Run路跑8月26日早上7點在青埔運動公園廣場前登場，桃園市社會局今天先舉辦暖場記者會。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傳愛 公益彩券 投球 路跑 身障
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜蓉蒸雙鮮
泰式✧香茅辣拌豬
國民小吃✧大腸麵線
綿密花生湯怎麼煮？
轉寄

標題：公益彩券路跑開放報名 身障小朋友投球傳愛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月12日‧星期一‧丁酉年五月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.