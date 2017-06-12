公益彩券路跑開放報名 身障小朋友投球傳愛

中平國小棒球隊隊長擔任捕手，由桃園市長鄭文燦帶領桃園寶貝潛能發展中心的身障小朋友投球，象徵「順利出擊，讓愛傳遞」。（記者陳昀攝）

2017-06-12 20:45

［記者陳昀／桃園報導］公益彩券Happy Run路跑8月26日早上7點在青埔運動公園廣場前登場，桃園市社會局今天先舉辦暖場記者會，邀請網路人氣雙胞胎「樂樂媃媃」擔任代言人，並由中平國小棒球隊、桃園市長鄭文燦帶領身障小朋友投球，象徵「順利出擊，讓愛傳遞」。

鄭文燦指出，公益彩券自88年底開始發行，截至今年4月底已累計3932億元盈餘，45％供國民年金、5％供全民健康保險安全準備、50％供直轄市及縣市政府辦理社會福利，桃園市府社會局也運用這些盈餘推動多項社福政策。

他表示，桃園市每年分配約10億元盈餘，都用在刀口上，像是復康巴士及愛心計程車、老人關懷據點、弱勢民眾微型保險、遲緩兒童早期療育等社福政策，而舉辦多屆的Happy Run路跑也一直受到熱烈響應，希望大家今年也踴躍參加。

桃園市社會局表示，路跑活動設計4個趣味關卡，另有公益團體參與設攤，並規劃身心障礙體驗關卡，只要完成就能獲得小禮物；活動自即日起開放報名至7月16日止，可上伊貝特網站報名（http://bao-ming.com/eb/www/reg.php?activitysn=2301）、臉書搜尋「Happy Run 親子公益路跑」，或電洽：（03）332-8338分機225林小姐。