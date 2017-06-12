建中重掛彩虹旗 護家團體批校方「知法犯法」

護家團體對建中重新掛上彩虹旗一事無法接受，怒批校方「知法犯法」，要求校長立刻出面回應。（圖擷自黑特建中CK Hate臉書）

2017-06-12 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕建中於畢典高掛彩虹布條遭校方撤下一事上報後，引發軒然大波，但經校方與學生溝通後已達成共識，為了避免影響行車安全，將巨幅彩虹布條改為短版彩虹旗與其他4幅旗幟一起高掛建中紅樓，且將持續展示至6月27日。但此一結果卻引來護家團體極度不悅，今日下午發聲明抨擊建中涉嫌違反《性別平等教育法》第12條、第19條，除了打算再度號召群眾打電話到建中抗議外，還要校長徐建國立刻出面給交代。

據《上報》報導，建中所掛上的巨幅彩虹布條於69屆畢業典禮前夕因「捍衛家庭學生聯盟」的投訴，隔日便遭校方撤下，新聞曝光後引發學生及校友不滿。事後校方與畢酬會共同協商得到共識，基於5大布條各有理念，因此將重新設計後的彩虹旗再度擺上。

「捍衛家庭學生聯盟」得知此事後，於今日下午在臉書發布聲明稿，痛批「建中知法犯法，違反《教育基本法》第6條。捍家盟也說，建中此舉讓許多支持男女婚姻的在校學生感到不舒服，也涉嫌違反《性別平等教育法》第12條、第19條。」

除了表態會向教育局陳情外，還要求建中校方，「特別是校長徐建國先生，應立即出面回應，接受社會大眾的檢驗」。