人間有溫暖 機關王出國經費不「愁」了

2017-06-12 20:30

〔記者陳冠備、張聰秋／彰化報導〕彰化縣二林鎮興華國小5月參加世界機關王大賽，奪得台灣區冠軍，可代表台灣到中國浙江與世界各國競賽，但是因缺乏經費15萬一度無法成行，經本報獨家披露後，許多校友與民間人士紛紛慷慨解囊，甚至有92歲的基隆阿嬤都致電關切。興華國小校長莊世雄表示，這幾日感受到各界的關心，師生們都很欣喜，經費部分在國教署幫助下已經補齊，會帶著感恩的心努力為國爭光。

莊世雄說，募款消息出來後，當地有位農民赤腳來到學校，從口袋拿出4萬元現鈔表示要捐款，還有多位南北各地校友致電要全額負擔，甚至有1位住基隆的92歲阿嬤，表示要捐款完成小朋友的夢想，還有高雄某造船廠要認養參賽的弱勢學童，對於台灣人獻暖的熱情感到受寵若驚。

莊世雄表示，學校致力科普教育，這是第一次參加世界機關王比賽，能獲得全國冠軍感到不可思議，對於能出國比賽也很期待，尤其隊伍中有2位選手來自中低收入戶家庭，在得知能出國後都開心不已，他們感激社會幫忙圓夢，會帶著感恩的心爭取佳績。

今年「世界機關王」台灣區比賽，除了興華國小，還有連續參賽10年的伸港鄉伸東國小也奪下第3名佳績，同樣可以代表台灣出賽，但是還在決定要不要出國比賽，校方表示，先尊重家長意見，但不打算募款，會盡力想辦法。

彰化縣長魏明谷今在縣長室接見並頒發獎狀，表揚選手和指導老師，期望選手們突破自我更上一層樓，並說，「你們（指學生）都是我們的驕傲，期待下一步讓台灣的科學教育在世界發光發熱。」

教育處長鄧進權表示，依規定，全國賽前3名都有資格代表國家出賽，在國教署和教育處的幫忙下，興華國小出國經費已充裕，而伸東國小如果要出賽，教育處也會比照興華國小，給予每位學生8000元補助，教育處尊重學校和家長的決定。