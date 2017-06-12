林奕含重憂自傷 醫師：這類患者需藥物併心理治療

2017-06-12 20:00

〔記者王俊忠／台南報導〕有負面情緒不一定是病，台南市立醫院身心科醫師粟寧指出，透過分析式心理治療，可找出困擾情緒的癥結點，有機會改變自己負面想法與行為。但對林奕含這類有自傷重度憂鬱的個案，只進行分析式心理治療並不夠，必須合併藥物治療或其他種類心理治療。

對於媒體詢問林奕含案，粟寧表示，自己並非林奕含主治醫師，無法評論林的病情。但對有媒體報導林奕含心理醫師對林最後自殺身亡的結果感到很受挫。他坦言，如自己治療的患者有此結果，也會有挫折感。

一位女大學生過去無精神疾病，上大學後患憂鬱症與嚴重厭食而休學，粟寧指出，經過分析式心理治療後，女大生理解自己病症來自於對父親嚴厲管束的反抗，目前女大生已恢復正常飲食、也重回校園。

市醫說明，身心科醫師提供的藥物治療以減少症狀為目標，而分析式心理治療目標在協助個案「自我覺察」。一般對心理治療，人們腦海浮現的可能是經典華語電影《無間道》場景，此劇港星​梁朝偉飾演的臥底警察，在躺椅接受​陳慧琳​飾演的心理醫師治療。實際操作療程約50分，讓個案放鬆、自由述說任何想法，治療師協助個案了解潛意識對自己的影響，當個案能夠發現自我深層想法、感覺、記憶，就能夠減輕心理不適，用更良性與正面的方式來當作防衛機轉，也對未來更有信心。

粟寧認為，分析心理治療不只亡羊補牢，更重要是未雨綢繆。當民眾長期感到不愉快、緊張，或人際關係出問題時，常會先聽家人或朋友建議、買書或上網尋求解決方式。如果經過一番努力還是無法改善，就可以考慮接受分析式心理治療，一般而言，憂鬱症、焦慮症、厭食暴食症、強迫症、恐慌症等病況都適用，但當個案出現傷害自我或嚴重危害到生活行為時，就需要合併藥物或其他種類的心理治療。

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