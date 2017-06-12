雨天水質混濁 台中和平區如喝米漿

山區部落雨後飲用水汙濁，議員朱元宏說，居民自嘲「平時喝豆漿、雨天喝米漿」（記者黃鐘山攝）

2017-06-12 17:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕原住民議員朱元宏今天在總質詢說，「和平區平時喝豆漿、雨天喝米漿」、「和平區不要前膽，只要有乾淨的水，以及一條安全回家的路」，要求市府趕快改善部落飲用水汙濁問題。市長林佳龍說，將先加裝過濾設備改善水質。

朱元宏說，日前大雨造成和平區雙崎、雪山坑部落的飲用水汙濁，部落居民生活不便。當地居民還自嘲，平時喝豆漿，雨天喝米漿，即使有簡易自來水，暴雨過後，水濁如泥漿。他強調，原住民不需要軌道前瞻，需要吊橋農路乾淨飲用水等基礎建設。

朱元宏並播放一段原住民在部落拍攝的影片，大雨過後，水龍頭打開，飲用水混濁如泥漿，根本無法使用。他說，當地雖有簡易自來水設施，卻無過濾設備；大台中飲用水來自和平區德基水庫，和平民眾卻沒有乾淨的飲用水，相當諷刺，對原住民不公平。

林佳龍表示，台中是全國建置自來水接管最積極的縣市政府，無論速度、數量、預算及中央補助款都是全國最多，而在議員的建議下，也建置和平地區環山部落等地簡易自來水，若特定地區因氣候與豪大雨造成飲水混濁，將先加裝過濾設備改善水質。

經發局說明，部分地區因位處偏遠、居民聚落分散、水源不足等因素，以簡易自來水作為飲用水來源，市府每年皆會籌編預算加以改善，以及向水利署爭取簡易自來水工程補助，改善現有簡易自來水系統。天然的源水則由環保局不定期稽查水質，盼煮沸再飲用。