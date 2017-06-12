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家門口人行道落差大 住戶出門拐傷腳

議員吳瓊華（左）會勘人行道高低落差。（記者何宗翰攝）

2017-06-12  20:11

〔記者何宗翰／烏日報導〕台中市烏日區建國路正施做捷運工程，本週將進行路平專案，施工前將住戶沿人行道自行鋪設的水泥斜坡道打掉，卻引發住戶不滿，不但汽機車無法出入，也有住戶上下落差20公分的人行道時，不慎扭傷腳踝。議員吳瓊華近日前往會勘，協調施工單位在工程後協助居民重鋪斜坡，以利民眾出入。

「已經自己鋪水泥做3次了，每次都被打掉！」居民表示，建國路一條路卻不同規定，400號以前人行道直接鋪成斜坡讓汽機車進出，400號起往高鐵站方向大約2公里，卻都在騎樓外還加設人行紅磚道，近來因路平專案，人行道兩側又再度莫名開挖，讓居民出入更不方便，「有人腳扭傷、有店家沒辦法進出貨、汽機車沒地方停，不知道在搞什麼！」

議員吳瓊華邀集市府道路養護科、第一工務大隊、烏日區公所等相關單位會勘，施工單位表示，這次路平專案是捷運局出經費，針對捷運沿線路面進行修復，有包含排水溝改善，但人行道沒有辦法進行全面翻修，路平工程將從大慶車站開始進行，大約2週後建國路400號一帶就可以完成。

經吳瓊華協調，相關單位同意在路平工程後，請建設局協助住戶進行改善人行道工程，讓民眾出入無虞。

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  • 有住戶因人行道高低差扭傷腳踝。（記者何宗翰攝）

    有住戶因人行道高低差扭傷腳踝。（記者何宗翰攝）

  • 烏日區建國路將進行路平專案，因此將住戶鋪設的水泥斜坡打掉。（記者何宗翰攝）

    烏日區建國路將進行路平專案，因此將住戶鋪設的水泥斜坡打掉。（記者何宗翰攝）

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