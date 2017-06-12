雨後登革熱防疫稽查 南市環保局開鍘

環保局稽查積水容器，以水桶、瓶杯罐居多，查獲陽性容器一律開罰。（記者蔡文居攝）

2017-06-12 17:55

〔記者蔡文居／台南報導〕近來時常下雨，雨後積水容器增加，為避免引發登革熱疫情，台南市環保局今天啟動第2階段防疫行動，出動百名稽查大隊稽查積水容器，今天共清除355個積水容器，查獲12件陽性容器，均依廢清法開單告發裁處3000至6000元罰款。

今天的稽查行動，由副局長林健三檢閱百人稽查大隊及防疫裝備後出動，林健三呼籲市民配合巡視居家環境，清除積水容器，人人都是防疫尖兵，才能避免爆發疫情。

環保局防範登革熱疫情，已於本月5日首波梅雨期間，動員200多名清潔人員展開首波防疫行動，清除3800多個積水容器，並查獲陽性容器26處，均依違反廢棄物清理法開單告發。

環保局表示，今天主要針對近2週病媒蚊指數較高的東區、南區、北區、中西區、安南區、安平區、永康區及仁德區等8區的25里進行地毯式稽查，重點針對空地、市場、回收站（戶）、菜園、水溝、工地尋找孳生源及清倒積水容器，無法倒除的積水處則預防性投藥，並邀請區里長參與防疫行動，並分送防蚊液。

環保局統計，第2階段首日共倒除355個積水容器、積水投藥35處、查獲12件陽性容器，均予以開罰。積水容器以水桶、瓶杯罐居多，環保局呼籲市民唯有落實家戶內外環境「巡、倒、清、刷」徹底清除孳生源，才能杜絕登革熱疫情。