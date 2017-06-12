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夏天就要吃鰻 本土市場蓬勃發展

消費者於夏季吃鰻補氣的風氣日盛。（記者黃旭磊攝）

2017-06-12  17:32

〔記者黃旭磊／高雄報導〕日人習慣吃鰻魚消除炎夏疲勞，我國消費者於夏季吃鰻補氣的風氣也日漸興盛，而近年受中國競爭及國際公約約束，鰻苗及活鰻逐漸轉向本土市場。

據統計，去年7月30日日本「土用丑之日」（鰻魚節）當週，我國出口日本活鰻為157噸，少於中國200噸，節日後，我國出口63噸，重量也比中國少，而當週為日本鰻魚進口量最大時節，業者估計，往後鰻魚市場將逐漸轉向內銷。

台灣區鰻魚發展基金會執行長汪介甫表示，傳統鰻魚高價，近年轉為平價，坊間主打鰻魚餐廳越開越多，日本是台灣第一大旅遊國，相對來說，每年也有140多萬日籍觀光客來台，可說日系文化也帶進鰻魚流行。

台灣養殖鰻魚集中在彰化、雲、嘉、南、高雄湖內區及屏東，出市約每4尾1公斤、賣價約980元。漁業署統計，年產量約2萬5千公噸，往年7成以上外銷日本，但近年漸轉內銷，業界流行語是「自己的鰻魚自己吃」。

汪介甫說，去年（2016）在歐盟召開瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES，又名華盛頓公約）會議，未將日本鰻與美洲鰻列入附錄2物種，暫時沒影響到國際流通現況，但台灣、中國、日本與韓國仍須嚴守生態保育原則，避免3年後（2019）被列入管制。

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