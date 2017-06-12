台中產業故事館OT案招商 廠商關心潛在客源

經發局舉行台中產業故事館OT案招商說明會。（記者張菁雅攝）

2017-06-12 20:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中產業故事館OT案已在6月2日上網公告，將於7月3日截止收件，經發局今天舉行第2場招商說明會，邀請潛在廠商或組織團體參與，與會廠商關心周邊建設是否會帶來潛在客源，經發局則強調當地附近已有數家商場，未來將是一日遊很夯的地方。

台中產業故事館位於台糖區段徵收範圍內，原為帝國製糖廠台中營業所，市府已登錄為歷史建築，目前正辦理修復工程，預計明年底完工。產業故事館委外面積約848坪，其中，室內面積約460坪，規劃展出台中產業發展過程，包含黑手窟、製糖產業、機械與糕餅產業的歷史與文獻，預計108年上半年正式營運。

經發局表示，台中產業故事館委外經營年限5年，營運績效良好者，期滿得申請優先訂約一次，以5年為限，且廠商投資金額不得少於600萬元。另外，經發局也要求得標廠商必須提高雇用台中市民比例、給予東區民眾優惠措施。

經發局今天邀請多家糕餅業者、展覽公司、手工具公會等廠商、社團參加說明會，廠商關心緊鄰產業故事館的湖濱生態公園內的裝置藝術是否都會完成，以及區有幾塊台糖的商業區土地，未來開發業種為何，因為這些都與潛在客源有關。

經發局副局長李逸安表示，湖濱生態公園相關工程由地政局及文化局分頭進行，完工後將由建設局維護，設施規劃都完成，未來應視預算編列情形分年執行。

規劃單位也說，台糖計畫出售商業區土地，開發方式以興建商辦大樓為主，台糖還在觀望鐵路高架化後火車站周邊發展，會視景氣及投資狀況決定如何開發。

經發局則強調，周邊已有多家商場進駐，這裡未來將是一日遊很夯的地方。