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不裁併了！ 屏東第1所OT小學揭牌

大路關國民中小學正式揭牌。（記者邱芷柔攝）

2017-06-12  17:51

〔記者邱芷柔／屏東報導〕面對嚴峻的少子化問題，教育部推動「小校OT（Operation Transfer）公辦民營」計畫，屏東第1所公辦民營小學高樹鄉廣興國小，將從今年8月起至112年7月底止，委由財團法福智文教基金會辦理，縣府今天與福智舉行共創教育新契機簽署儀式，未來規劃廣興校區為國小部、關福校區為國中部，校名也正式更改為「屏東縣立大路關國民中小學」。

廣興國小及關福分校目前有64名學生，因為學生數不足面臨被裁併危機，公辦民營後原國小從9班縮為6班，今年8月正式上路，分校改為國中部並預計107學年度開始對外招生，校內12位老師異動部分則由縣府以專案安置方式介聘。

教育處指出，「公辦民營」是由政府出資，委由民間經營的一種模式，公辦民營學校的學制、課程可以比較彈性，在教學內容依循九年一貫的前提下發展特色課程，而現有教師權益不變，新聘教師則可另訂合約，教師聘任上也比公校寬鬆，學費的收費標準則依照公立學校辦理，透過這樣轉型，提供學生及家長多元的教育選擇，可望加強在地認同或吸引外地學生就讀。

縣長潘孟安表示，OT小校是以實驗教育的精神和創新理念鬆綁現行的教育體制，提供學生在學習上有更寬廣、多元的方式，希望為屏東縣教育注入新活水。

福智文教基金會執行長郭基瑞說，福智有豐富的辦學經驗，除了在雲林縣古坑鄉成立福智教育園區，去年也接受基隆市委託辦理瑪陵國小，今年再與屏東縣政府合作，除了充分利用自身資源協助校務推動，也會與社區產業結合，以生命教育、生態教育、生活教育為主軸課程規劃。

原廣興國小校長林群智也成為大路關國民中小學首任校長，他說，去年開始舉辦說明會，獲得社區、家長的認同，因為地方小學可以保留下來、學費仍採公立學校標準，且福智推動的特色課程深受家長認同，甚至有中北部家長準備安排孩子回鄉就讀。

教育處副處長許沛祥表示，小校OT不是萬靈丹，但卻是一種引進活水的方法，推動學校民營必須有學校、地方及家長們的共識，縣府與福智以6年1約，6年後將視辦學情形續約或恢復公辦公營，除了廣興國小外，未來也會有其他學校循公辦民營方式辦學。

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  • 高樹鄉廣興國小是屏東第1所公辦民營小學，除更名為「屏東縣立大路關國民中小學」，原國小則從9班縮為6班，分校改為國中部並預計107學年度開始對外招生。（記者邱芷柔攝）

    高樹鄉廣興國小是屏東第1所公辦民營小學，除更名為「屏東縣立大路關國民中小學」，原國小則從9班縮為6班，分校改為國中部並預計107學年度開始對外招生。（記者邱芷柔攝）

  • 屏東縣政府與福智文教基金會今天共同簽署合作，8月起廣興國小將以公辦民營辦學。（記者邱芷柔攝）

    屏東縣政府與福智文教基金會今天共同簽署合作，8月起廣興國小將以公辦民營辦學。（記者邱芷柔攝）

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