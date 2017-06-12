建築系女大生學以致用 原鄉教國中生搭泰雅瞭望台

新竹縣尖石國中泰雅美學教育課程搭建的傳統瞭望台順利完工，成為校園裡的醒目地標。（圖由陳妤提供）

2017-06-12 19:42

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕國立聯合大學建築系學生陳妤因為參加耕莘山學團和新竹縣尖石鄉結下不解之緣，她利用所學指導尖石國中的原住民學生搭建泰雅族傳統瞭望台，這座位於校園裡的泰雅傳統竹木建築完工後，立刻成為吸睛焦點。

陳妤說，這個泰雅傳統文化建築課是至善社會福利基金會在尖石鄉推動「陪你長大」計畫的一部分，她應邀擔任泰雅傳統美學課程的老師，陪今年畢業的1班國3學生從瞭解建築結構、學做模型開始，一步步完成這座泰雅族語名為「樂樂桿」的傳統瞭望台，過程中包括阿道‧優帕斯長老和當地部落的青壯年都來參與，看到原住民3代投入文化傳承，讓她相當感動。

校方表示，這座泰雅族瞭望台是本學期本位課程民族教育的成果之一，高6.3公尺、面寬3公尺、深2公尺的建築，是長老、部落青年和學生用杉木和竹子仿古法搭建而成，外型原味十足，不但漂亮而且相當穩固，參與的學生看到自己親手打造的瞭望台這麼雄偉，都非常有成就感。

陳妤說，她小時候曾在家人帶領下到尖石鄉玩過，後來在升大學那年的暑假參加了耕莘山學團到尖石鄉鎮西堡部落服務，她這個客家人因此交了很多當地的原住民朋友，後來參與至善基金會的計畫，去年教學生蓋穀倉、今年陪他們搭瞭望台，學建築的她這樣也算是「學以致用」吧！