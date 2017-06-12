核一廠2號機跳機 原能會要求核電廠須強化防汛

2017-06-12 18:38

〔記者陳炳宏／台北報導〕核一廠2號機6月2日因強降雨造成核一廠與鄰近地區多次坍方，包括廠內輸電塔倒塌，導致無法輸電、因而自我保護跳機，在運轉執照將屆期之際，原能會今天表示，水災造成設備影響，已經請核電廠進行清查，並將對復原狀況做現場相關查證，也請核一廠需將其納入後續大修的計畫中，是否能夠再啟動，因為它面臨沒有空間再放燃料棒，除非台電與經濟部可以解決該問題，否則就只能等屆期除役。

原能會核管處長張欣表示，即使機組不再啟動，為確保除役期間安全性，水災相關設備也需復原到一定程度，將持續追蹤查證。

張欣說，因為核一廠防汛經驗，原能會已再次要求台電公司督促所屬各核能電廠加強防汛作業與電塔檢視，落實廠區邊坡與輸配電設備穩固作業，執行排水系統預防性檢查，並確實依據相關程序書實施各項防汛作業之應變戒備與人力備援。

原能會指出，針對天然災害造成的影響或異常狀況，亦要求台電公司應立即依「核子反應器設施異常事件報告及立即通報作業辦法」進行通報。原能會仍本於職責嚴格監督各核能電廠運轉作業和隨時掌握機組狀態，持續執行各項視察行動，確保機組安全。

原能會表示，當日核一廠於第一時間進行廠內搶救後，亦協助廠區外相關道路搶修，包括廠區外小坑至茂林社區的產業道路，據核一廠回報該單向通車道路於上週六（10日）晚間9時完成土石清除，並陸續僱用卡車載運至棄土場，車輛已可於今日中午雙向進出，少量土石預計於今日下午完成清運。