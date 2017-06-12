遠航不思解決問題？ 工會：只會解決提問題的人

2017-06-12 17:01

〔記者楊媛婷／台北報導〕遠東航空6日以「上班時間煽動員工集體請假為由」，解雇台北站運務王姓督導，遠航甚至發出聲明表示，認為協助遠東企業工會發言的顧問林芸散播不實謠言等，今日遠航企業工會發出聲明表示，遠航指控子虛烏有，不思解決問題，卻只會「解決」提出問題的人。

遠航5月3日資遣17名空服員後，5月6日有21位空服員疑似不滿遠航資方不當資遣，並為聲援之前遭無預警解雇空服員，集體請假，之前端午疏運期間的5月21日有9名地勤員合法請假，但事後卻有一名王姓督導遭解雇。

遠航企業工會表示，遠航5月8日召開勞資協商會議後，承諾將給付空服員非法解雇期間薪資以及補足飛加差額，但空勤人員飛行加給、地勤人員加班費還是延遲發放、國定假日出勤未給付雙倍工資，即使已經台北市政府查處，還是未見任何改善，認為遠航沒有解決問題的誠意，另外遠航亦承諾將調查非法解雇事件來由，並在6月8日前將結果以會議形式與工會通知並討論，「然而至今卻也被當作沒發生過」。

該名遭遠航解雇的王姓督導也透過工會發出聲明表示，5月21日當天是進遠航6年多來首度請病假，但沒想到6月6日就接到非法解雇的通知，甚至6月7日遠航就單方面發出聲明，指控他在上班時間利用公司電腦、串連煽動同仁集體請假的莫須有罪名，認為這樣不實的指控著實令人心寒，「也替所有認真工作的公司同仁感到不值。」王姓督導表示，之前公司對空服員柔性勸導稱遠東是大家庭、有事回家說，但他身上卻發生發非法解雇，「真的是非常諷刺與強烈的對比」。

遠航企業工會發出3點訴求與聲明：

一、 申請事、病假本為勞基法所保障的勞工權利，5月21日運務人員的請假是合理行使個人權利，亦經公司同意，公司不能以此解雇相關人員。

二、 請遠東公司將心力放在傾聽並改善員工勞動條件解決問題上，不要在用壓制、非法解雇或資遣的方式，對待員工。

三、 請公司立即與工會就各部門員工勞動條件問題召開勞資協商會議進行協商。