台中花博吉祥物亮相 大型情境屋展同步揭曉

吉祥物情境屋展將在明天登場。（圖由台中市政府新聞局提供）

2017-06-12 17:00

〔記者張菁雅／台中報導〕2018台中花博粉絲專頁日前公布花博有一「隱藏版吉祥物」，並公布其背影，引起網友好奇猜測。花博臉書粉絲專頁今天再公布消息，神秘背影吉祥物要在明日「轉正面」，而且還將同步公開「吉祥物情境屋」，可以看見吉祥物的家是什麼樣子。

台中市政府新聞局表示，吉祥物發表會明天上午8點半熱鬧登場，花博粉專也將於上午8點15分LIVE直播，邀請各位花粉們鎖定，千萬別錯過！

花博臉書粉專上週末首次公開吉祥物全身背影照，5隻吉祥物不同的萌樣引發網友熱烈討論，紛紛迫不及待「求正面」。其中4隻可以看出是石虎背影，另一隻身著迷彩吊帶裝的「隱藏版吉祥物」也成為網友討論焦點，網友紛紛表示，吉祥物背影照是「馬立石虎群的概念」、「最左邊那位也太高」、「馬兒無誤」。

花博粉專今天再預告神秘背影吉祥物明天會揭曉，同時搶先曝光吉祥物的家，設置在市政大樓文心樓一樓的「吉祥物情境屋展」也將同步公開，提醒好奇的花粉們明天上午8點15分鎖定粉專LIVE直播。

市府新聞局表示，台中花博展期從2018年11月3日至2019年4月24日，將在后里馬場森林園區、外埔永豐園區、豐原葫蘆墩公園三展區登場，強調永續發展價值，實踐「花現GNP」Green（綠色）、Nature（自然）及People（人文）理念，邀請大家一同來「聆聽花開的聲音」。