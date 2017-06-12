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唱跳、廚藝一極棒 婦女幫團部落好幫手

知本天主堂修繕完竣舉辦感恩彌撒，卡大地布部落婦女分工張羅美食饗宴賓客。（記者陳賢義攝）

2017-06-12  16:32

〔記者陳賢義／台東報導〕唱跳天分與生俱來，原民部落婦女樂分享，只要族人有喜宴邀約，或部落有重要慶典，一定力挺總動員，分工編織花環、烹煮傳統美食，或是登台唱跳全都難不到，賓主盡歡之餘，也將氣氛炒到最高潮，「部落好幫手」美譽實至名歸。

「一定要的啦！在部落大家都是一家人。」卑南族卡大地布部落婦女「加布」說，「分享」是原民部落十分優美的傳統，後輩承襲耆老們的教導，只要部落有大事，不論是婚喪喜慶，族人總是當作自家事，不分彼此互助合作。知本天主堂日前修繕完竣舉行感恩彌撒，部落婦女會都放下手邊工作，石板烤肉、蒸熬南瓜、番薯、樹豆湯，還有糯米飯等原民美食，完全不假他人，教友們吃得津津有味，祝賀賓客也豎起大姆指讚聲。

婦人「阿露」則說，舊部落時代男女族人職掌不同，男人負責捍衛家園和狩獵，女人則專責農事，每到除草或採收季節，就會由婦女和少年組成互助團、即「婦女幫團」，互助收成；雖然隨著社會變遷及科技進步，婦女幫團傳統不復在，但只要部落有重要慶典或歲時祭儀，這項優美傳統一定會再重現。

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