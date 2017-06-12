溫暖寄養童 雲林家扶招募寄養家庭

雲林家扶中心招募寄養家庭溫暖寄養童，歡迎加入。（記者廖淑玲攝）

2017-06-12 17:36

〔記者廖淑玲／雲林報導〕平均每年約有80名案童需安置，全縣僅37戶寄養家庭，雲林家扶中心今天招募寄養家庭，寄養父母王坤龍夫婦也以孩子是心頭肉不可疏忽虐待現身說法，邀請大家一起加入寄養行列，溫暖寄養童。

雲林家扶寄養組督導林珊宇表示：安置寄養原因最高為虐待、疏忽佔35％、父母入獄24％、經濟因素13％、父母罹患疾病或身心障礙9％、父母死亡、離家或失蹤6％、遺棄及父母藥酒癮各佔5％。

林珊宇說，去年80名寄養兒童少年中，有35人經醫師評估確診有發展遲緩、身心障礙，有多元照顧需求，呼籲愛心家庭一起加入，伸出援手照顧這群不幸兒童與少年。

2年多前加入寄養爸媽的王坤龍與沈毓娟夫妻，目前幫忙照顧一對姊弟，2人都是發展遲緩，當時3歲多的姊姊還不會說話，手腳肢體都不協調，甚至也聽不懂別人說什麼，1歲多的弟弟也有很多狀況，經過他們夫妻視如己出、耐心照顧，如今姊弟活潑快樂，和一般孩子沒什麼不同，重拾歡笑的童年。

王坤龍說，孩子是心頭肉，之前看到有人毒打、虐待兒童就相當不捨與難過，2年多前退休獲悉家扶需寄養家庭就和老婆一起加入，一起照顧這對姊弟，即使知道他們是發展遲緩兒仍用愛心配合家扶及醫院進行語言治療、職能治療、物理治療、認知訓練等，復健之路很漫長，但看著孩子一天比一天進步就覺得很欣慰。

雲林家扶中心主任廖志文說，家庭是遲緩兒最好的學習環境，即使是寄養家庭也能提供他們避風港，把握學齡前黃金學習階段，期待凡結婚2年以上雙親家庭或具有照顧子女能力的單親家庭，25歲到55歲、國中以上教育程度，有固定收入，品行健康良好及住所安全整潔有足夠活動空間，都可報名參加寄養家庭訓練，意者可洽詢雲林家扶05-6323200寄養組。

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