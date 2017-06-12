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世紀天團─菲律賓瑪德利加合唱團 台南演出

2017-06-12  16:12

〔記者蔡文居／台南報導〕世紀天團─菲律賓瑪德利加合唱團「MADZ about LOVE」 2017台灣巡演，今天在台南文化中心召開記者會，該團也將於週三晚上7點半在台南市文化中心演藝廳演出。

台南市文化中心表示， 合唱史上首例兩度榮獲歐洲EGP合唱大賽總冠軍的世紀天團─菲律賓瑪德利加合唱團（Philippine Madrigal Singers，暱稱MADZ），睽違12年後即將於今年6月再度與台灣的樂迷們見面，計畫於6月11日到6月19日期間，在屏東、台南、台中和台北地區舉行MADZ about Love系列音樂會以及菲常合唱研習推廣活動。

其中，台南場將於週三晚上7點半在台南市文化中心演藝廳演出。

文化中心表示，MADZ在西元1963年由菲律賓國家級女音樂家安德里亞．歐．維納瑞辛（Andrea O. Veneracion ）教授成立以並擔任指揮，成員多由菲律賓大學的師生及校友組成。

MADZ風靡國際的演出特色是指揮和團員坐著圍成半圓形面向觀眾演唱無伴奏歌曲；MADZ於2009年7月獲頒聯合國文教組織（UNESCO）和平藝術家（Artists for Peace）的殊榮，多年來積極以藝術大使的身分為世界的文化發展與和諧努力不懈。

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  • 菲律賓瑪德利加合唱團，睽違12年後即將於本月再度與台灣的樂迷見面。（台南市文化中心提供）

    菲律賓瑪德利加合唱團，睽違12年後即將於本月再度與台灣的樂迷見面。（台南市文化中心提供）

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