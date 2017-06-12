嘉義飆高溫 傳鸚鵡疑熱死

嘉義市鳥店業者許峻學建議，鳥籠旁可鋪設紙板幫鳥兒遮陽，且因天氣熱鳥兒喝水量大，也要勤補水，甚至可用噴霧器灑水，幫鳥兒降溫、避免中暑。（記者王善嬿攝）

2017-06-12 16:33

〔記者王善嬿／嘉市報導〕中央氣象局觀測，嘉義昨天氣溫攝氏36.4度，今天中午約11點，再次飆到35.9度高溫，連2天蟬聯全國日最高溫，讓人直呼「熱爆了！」一名林姓飼主昨傍晚返家發現，飼養的2隻黑頭黃領牡丹鸚鵡竟疑似熱死，還有李姓網友也在臉書為疑熱死的灰鸚鵡哀悼，讓其餘鳥飼主十分擔心，從上午就為自己飼養的愛鳥灑水、吹電扇降溫。

中央氣象局嘉義氣象站表示，昨、今因為天氣穩定嘉義的氣溫較高，不過往年的6月最高溫是104年的37度。

嘉市建設處獸醫簡禛誼表示，鸚鵡跟鳥類也可能染上其他疾病致死，如果沒有採樣送研究單位調查、難斷定是熱死；由於鳥類體溫高達40度，如要避免鳥中暑，不宜帶到戶外曬太陽，也不要讓鳥兒在忽冷忽熱的環境中，建議可將鳥籠移至陰涼處，或將煮過開水、果汁結成冰塊後給鳥兒啄食。

鳥店業者許峻學建議，可以在鳥籠旁舖紙板遮陽，而中午到下午4點左右太陽大，不應把鳥帶到戶外，或將鳥籠放在地上，因為地面熱氣往上升，反而更熱，飼主可在地面灑水降溫。