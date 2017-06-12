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「空姐忙什麼」戶所版 正妹公務員KUSO演出搞笑片

2017-06-12  15:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕好好笑！新北市民政局KUSO政策宣導短片再一發！

金山戶政事務所戶籍員常子庭與瑞芳戶政事務所同仁，參考最近網路熱門影片「空姐忙什麼」，推出「小戶忙什麼」180秒短片，說明身分證、印鑑證明、護照、自然人憑證等業務申辦，讓民眾看到公務員不一樣的行銷創意。

24歲常子庭畢業於台灣師範大學英語系，在金山戶政事務所服務1年半，影片劇情依照過去服務案例改編，對話內容則是參考第一線戶籍員的甘苦談，常子庭笑說：「影片為了娛樂效果多少有誇大，但希望大家留下深刻印象。」

常子庭說，當初會選擇報考公務員，是希望能有一份穩定工作，因為平常喜歡上網收看短片，加上大學及社團活動活躍，訓練出拍攝剪輯技巧，因此從編劇、分境、拍攝到剪輯都由自己設計，影片推出後身邊朋友都說，「終於看到公部門不一樣的宣傳影片了」。

此外，常子庭今年2月通過試鏡，在日本福井縣美浜町觀光影片中擔綱主角，她說，拍攝過程見識到攝影團隊在使用器材及分鏡規劃上的專業，從中學到一些技巧，剛好運用在這部短片上，「小戶忙什麼」的分鏡表就是參考日本廣告團隊所製作。

民政局長江俊霆表示，金山戶政事務所近期推出不少創新服務，例如辦公空間比照google辦公室設計改造，亮眼的跳色設計，提供舒服的洽公環境，「小戶忙什麼」利用有趣的短片，傳達枯躁乏味的戶政須知，保障民眾權益。

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  • 金山戶政事務所戶籍員常子庭最近拍攝Kuso的市政宣傳短片「「小戶忙什麼」，，讓民眾看到公務員不一樣的行銷創意。（民政局提供）

    金山戶政事務所戶籍員常子庭最近拍攝Kuso的市政宣傳短片「「小戶忙什麼」，，讓民眾看到公務員不一樣的行銷創意。（民政局提供）

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