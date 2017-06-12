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臉貼女優豪乳挨轟！ 鄧佳華怨：長相醜陋被霸凌

2017-06-12  15:58

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人「FBI帥哥」鄧佳華昨日參加成人博覽會，並與AV女優有超親密接觸，他將影片PO上網後再度引來輿論狂轟。每次上傳影片都挨轟的鄧佳華不滿的表示：「我這次不會道歉！」

鄧佳華昨日PO出與AV女優親密互動的影片、開心的說「第一次跟AV女友做親密互動，感覺很舒服」，再度引起網友撻伐。鄧佳華之後再度PO文回應網友們的謾罵、抱怨道：「今天AV展我用自己賺來的辛苦錢跟AV女優互動，花了將近1萬新台幣。長相醜陋的人，就會遭到嚴重的輿論，我這次不會因為網路的輿論而下跪道歉。」

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  • 鄧佳華參加成人展覽會，與AV女優有親密互動，在網路上再掀話題。（圖擷取自鄧佳華臉書）

    鄧佳華參加成人展覽會，與AV女優有親密互動，在網路上再掀話題。（圖擷取自鄧佳華臉書）

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