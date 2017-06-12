高雄駁二、東京連線 打造亞洲蒸汽龐克

東京發明者協會的代表Luke Chaos, Natsuko, kennycreation（左起），來到駁二參加蒸汽龐克展開幕。（記者葛祐豪攝）

2017-06-12 15:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕駁二藝術特區延續去年引起話題的「蒸汽龐克（STEAMPUNK）」，今年以時光膠囊的設計概念，串聯東京推出「蒸汽龐克︰致兩千年後的你」特展，打造獨樹一幟的亞洲蒸汽龐克藝術。

這項特展是由台灣藝術家黃贊倫、氫酸鉀，與日本最大蒸汽龐克創作團體「東京發明者協會」共同展出。

今天開展儀式上，高雄市文化局長尹立表示，「蒸汽龐克」的魅力，在於它創造一段與真實世界觀不同的虛擬世界，駁二將以「蒸汽龐克」為當代館主軸持續策展，期望可以成為亞洲蒸汽龐克發展基地，未來串連其他國家城市的蒸汽龐克藝術。

駁二C5倉庫的展覽入口，以蒸汽龐克化的高雄神社作為開場，彷彿一條可以扭轉時空的長廊。

氫酸鉀創造的「戰前高雄」、東京發明者協會的「明治50年東京 」、黃贊倫的「？？年某地」，結合當代藝術、時尚工藝設計、插畫作品，展現「蒸汽龐克」機械的復古未來獨特魅力。

東京發明者協會是日本最大的蒸汽龐克創作團體，有超過百位創作者，這次空運來台超過50件作品，重現日本最大蒸汽龐克祭。

藝術家氫酸鉀則將消逝的高雄光景，以蒸汽龐克風魔幻再現，帶領大家穿越到戰前的高雄，從《武德殿》、《高雄州立第一高等女學校》、《杜聰明》等作品中，一覽高雄人文地景、人物肖像與常民記憶故事。展期從6月10日至8月27日，於駁二C5倉庫展出。