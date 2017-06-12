高市捷運局︰捷運黃線 並非均以站外轉乘

2017-06-12 15:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕本報昨天報導高雄捷運黃線，傳出與紅線、橘線、輕軌等8處轉乘點，因未留站內轉乘空間，將採站外轉乘方式？高雄市捷運局今天發表聲明，強調「黃線並非均以站外轉乘」。

根據臉書社團「高雄點」貼出一張「捷運黃線初期站址與轉乘形式」位置圖，顯示黃線與捷運紅線、橘線、輕軌、台鐵銜接處，均因未留站內轉乘機制空間，而採站外轉乘方式，連接既有捷運系統，轉乘距離約20至60公尺間。

這種轉乘方式引起網友不滿，認為站外轉乘不方便，寫信到高雄市長陳菊信箱投訴。

高雄市捷運局昨已強調，這是捷運黃線可行性研究報告中的初期規劃，後續設計會以旅客最大便利性為原則。

捷運局今天再發表聲明，表示捷運黃線可行性研究報告書，正由交通部進行審查中，有關黃線車站位址及轉乘方式，均為概略性說明，尚未涉及站體配置及設計，並非最終定案結論。

捷運局說，後續仍將依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，於綜合規劃及基本設計作業階段，進一步規劃確認，將以滿足乘客的最大便利及舒適為原則。

捷運局強調，黃線的轉乘方式，「並非均以站外轉乘方式為之」，以黃線轉乘紅線R8三多商圈站為例，R8於紅線興建時，即於月台層預留可予敲除結構物，未來可望朝立體共構共站配置進行規劃，與黃線地下捷運作站內轉乘。

另針對平面輕軌與捷運黃線、紅橘線、鐵路地下化等轉乘，捷運局表示將於綜合規劃、細部設計時檢討，究竟是採共構、共站方式或增設地下連通道方式辦理。