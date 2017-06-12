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「桃園市健康操」讓你瘦 5分鐘消耗40卡

副市長游建華（前排右2）認真跟著體能老師跳健康操。（記者陳昀攝）

2017-06-12  14:56

［記者陳昀／桃園報導］桃園市衛生局規劃的「桃園市健康操」今天首度曝光，搭配「Tao Tao YuanGo」的輕快歌曲，5分鐘就能消耗30到40大卡，且適合各年齡層健康運動，衛生局接下來打算和學校、醫院及公司等機關合作，推動到全桃園。

負責設計桃園市健康操的台灣健身運動協會秘書長黃薰龍表示，健康操有4個設計重點，利用下蹲動作訓練腿力、上舉動作調整姿勢、間奏休息伸展肌肉、重複組合降低難度，可以強化肌耐力並增加柔軟度，很適合在有限時間內彌補活動量不足，逐步養成規律運動習慣。

副市長游建華說，去年桃園市18歲以上成人的肥胖率（BMI超過27）為14.9，肥胖防治成效為全國第3，僅次台北、高雄，市府仍努力讓桃園邁向健康城市，希望透過「桃園市健康操」，讓運動量較少的民眾，可以隨時隨地運動。

桃園市衛生局長蔡紫君也表示，桃園市健康操看似簡單，但有很多細部動作，能訓練核心肌群、肌肉及柔軟度，男女老少都很適合，這次推出「手繪風格」及「城市律動」兩種不同風格的健康操MV，不僅以桃園特色為背景，還有最萌的「ㄚ 桃」、「園哥」陪伴運動，更加碼推出分解動作教學帶，能確實達到運動效果。

桃園市衛生局健康促進科科長葉潔瑩表示，為了帶動桃園全民運動風氣，規劃和學校、醫院、職場等合作，廣為推動桃園市健康操。

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  • 桃園市衛生局推出「桃園市健康操」，5分鐘就能消耗30到40大卡。（記者陳昀攝）

    桃園市衛生局推出「桃園市健康操」，5分鐘就能消耗30到40大卡。（記者陳昀攝）

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