反打壓、還權益！清大學團聲援英文約聘教師

清華大學學生會和學生議會聲援英文約聘教師的工作權和升等評鑑等情形，抗議校方單方面變更契約內容，包括語言中心英文教師和台灣高教工會都到清大聲援。（記者洪美秀攝）

2017-06-12 14:54

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學學生會及學生議會及台灣高教工會等團體聲援校內語言中心約聘英文教師權益，今天中午在校內野台前發起「反打壓、還權益」活動，要求校方針對語言中心約聘教師的解聘、不續聘，應經三級教評會審議，同時應比照一般教師給予約聘教師暑假，有關升等和評鑑部分也應比照一般教師。

清大語言中心教師黃芸茵出席這場聲援活動時說，感謝學生的力挺，她自己是清華校友，但發現進語言中心授課後，有關約聘教師的任課時數和請假及升等權益都被校方片面更動，約聘教師沒機會參與討論或爭取權益，她認為校方未與語言中心約聘教師討論，就訂下制度，是不合理的，要求約聘教師應比照一般專任教師擁有參與各級會議的權利，包括中心會議、教評會議、以及選舉與被選舉代表參與校務會議等。

全國高教工會理事長陳政亮也出席聲援約聘教師，強調教師權益就是學生權益，且抗爭與協商絕不可能一下就結束，他鼓勵學生與教師一起關注，爭取相關權益，不要讓自身權益睡著。

清大學生議會議長徐光成則要求校方週四、16日前針對訴求提出回應，學生議會將力挺英文約聘教師，協助爭取教師授課的相關權益。

清大教務長戴念華發出聲明指出，有關約聘教師暑期開課情形，強調校內所有約聘人員的薪資及工作，皆包括全年學期及暑期，因應清華學生需求，校內每年都會在暑假開50門小班制短期主題式英文寫作課程，因此有需要語文中心老師配合開課。

至於約聘教師評量部分，教師可以自擇主要評量項目的占比，可自選「教學」占總評量分數的50%、45%或40%，另兩項評量項目為服務及專業成長。教學包括開課時數、教學評鑑，服務包括編寫考題、英文課綱、籌辦研習、英語演講及競賽等。專業成長為參加研討會及論文發表等。

有關約聘教師列席語言中心委員會的權益，學校歡迎約聘教師參與教學相關討論，但有關聘任評鑑等人事議題，仍應迴避。至於升等一事，前提是必須有缺額及通過評比，與長聘教師不同。

至於學生議會主張應在語言中心委員會設學生代表一事，戴念華認為，學生在校級課程委員會及教務會議都有代表，但語言中心委員會也處理教師聘任評鑑事務，如同教評會功能，不適合學生參與，各大學都如此。

清華大學學生會和學生議會聲援英文約聘教師的工作權和升等評鑑等情形，抗議校方單方面變更契約內容，包括語言中心英文教師和台灣高教工會都到清大聲援。（記者洪美秀攝）