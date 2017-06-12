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彩繪圍牆留回憶 豐陽國中美術班「藝」級棒

豐陽國中美術班師生在豐原高中圍牆留下彩繪，美化豐原區南田社區。（記者歐素美攝）

2017-06-12  14:55

〔記者歐素美／台中報導〕29名豐陽國中美術班學生利用畢業前夕，在豐原高中圍牆外彩繪「百子圖」，美化社區環境，也留下美麗的畢業紀念，學生表示，可以將作品留在社區，為社區盡一份心力，很開心，畢業以後會常回來看看。

豐陽國中第5屆美術班畢業學生，利用6月8日、9日兩天，在導師張勝雄、美術老師王南人、胡佳雯等陪同下，參與社區營造活動，在豐原區水源路192巷的豐原高中網球場外牆進行彩繪，鮮艷的色彩及逗趣的畫風，為社區帶來明亮的新感受。

王南人表示，這次師生集體創作的彩繪，是運用「百子圖」的概念加以延伸，內容包涵千陌彩田、葫蘆葫蘆、六畜興旺、旭日東升及百花綻放等主題，因應少子化，畫作不僅象徵豐原土地豐饒、糕餅等物產豐盛；並以動物挑戰極限運動，表達對地方多子多孫、挑戰自我、未來充滿希望等期望；百花綻放則是搭配台中市將於2018舉辦世界花博的意象。

這項彩繪於今天舉行揭幕儀式，豐原區長唐益滄也出席。豐陽國中校長鄧詩勳表示，該校美術藝才班成立後，幾乎每年都與社區合作彩繪，藉此走進社區，讓社區了解該校藝才班，也讓學生的才藝得以在社區展現。目前學生作品在大甲鐵砧山、豐原區翁子社區及武德宮網球場都可以看得見。

學生鄧宇庭等表示，雖然在大太陽底下彩繪，汗流浹背、皮膚也變黑了，但同學分工合作，展現集體創作，為國中生涯留下最美的回憶，很開心、也很有成就感。

豐陽國中美術班師生在豐原高中圍牆留下彩繪，美化豐原區南田社區。（記者歐素美攝）

豐陽國中美術班師生在豐原高中圍牆留下美麗彩繪。（記者歐素美攝）

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