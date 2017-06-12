新埔鎮公所清查轄區公墓違規使用狀況

新埔鎮位於五埔里的公墓最近發現有人竊佔國土，在還沒使用過的土葬區素地上，未經申請就企圖霸王硬上弓要蓋自家祖塔。（記者黃美珠翻攝）

2017-06-12 14:46

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新埔鎮公所受該鎮新北里檢舉，查獲有人假修繕名義真拆除重建祖塔事件影響，最近頻頻接獲類似檢舉，所以正全面清查墓地違規使用狀況，以導正歪風。整個清查作業除不分公、私墓地，都加強查報類似前述未經申請許可就逕行修繕、甚至改建的違規者。

另對於公墓地內埋葬已經超過8年卻還沒起掘、撿骨的，也陸續展開清查，透過公告和雙掛號通知墓主的方式，要求前述土葬者的後人儘速辦理起掘、遷葬。

否則公告後3個月仍沒有辦理的，該墓地將統一由公所委外起掘，再把骨骸統一暫放在鎮有納骨塔地下室，跟其他無名氏的骨骸一起集中管理，其後人必須先繳清起掘、管理等相關費用才能領回。

公所民政課表示，新埔是全縣公墓最多的鄉鎮市，目前12座還有9處可以土葬。

儘管如此，土葬區內只能修繕舊有的祖塔，不能再新建。就算修繕，也必須先向主管機關提出申請，獲得許可才能依照原來舊有祖塔的樣貌、形式、面積大小等進行，不能擴建或增建，甚至把墓碑打掉或無法辨識墓碑。

該課表示，在這波查緝行動中，除了即時制止1件相當罕見，墓主涉嫌直接竊佔公墓土葬區沒用過的素地，僱工新建自己家族的納骨塔，地面水泥都鋪好了，幸被公墓管理人即時發現、貼公告制止，且準備依竊占國土罪嫌扭送法辦後，行為人自知「法」虧，已自行拆除、離開。

其他，從今年3月迄今，公所已經有4件公墓內的祖塔未經申請就逕行修繕，經制止後已經補正。

另2件，其1的墓主正在挑日子、找人看現場，公墓管理人一發現就通知、提醒辦理申請。另1件則是已經在墓地內釘樁，獲悉東窗事發後工人逃之夭夭，公所還在清查行為人中。

至於私人墓地上，未經申請就逕行修繕甚至拆除重建而被列管的有約10件，該課都限期要求墓主自行拆除回復原狀，拒絕者，縣府會按次連罰。

至於土葬區的「前輩」，鎮公所民政課表示，他們陸續已經清查出有31件埋葬超過8年還沒撿骨的，經通知後，有30件已經家屬自行辦理起掘，或因故允諾公所將儘速處理。但還有1件家屬相應不理，該課強調已經上網公告，公告後3個月內，將強制執行。