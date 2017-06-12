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向郭芝苑致敬 屏東文化處邀民一起「聽見台灣」

禮讚郭芝苑音樂會將由新生代鋼琴家陳丘祐與小提琴家楊婉婷演奏郭芝苑作品，藝術館場次也將安排西洋樂聖貝多芬曲目，演藝廳場次則有藝術歌曲之王舒伯特曲目，彰顯東西偉大作曲家的永恆典範。（屏東縣政府文化處提供）

2017-06-12  14:32

〔記者邱芷柔／屏東報導〕在2013年以92歲高齡逝世的郭芝苑，被譽為「台灣現代民族音樂之父」，其學生與景仰者組成「郭芝苑音樂協進會」，屏東縣文化處長吳錦發也表示，導演齊柏林以「看見臺灣」感動觀眾，郭芝苑的作品則讓人有「聽見臺灣」的感動。

今年郭芝苑音樂協進會與屏東縣政府、國藝會、奇美博物館等單位，協力舉辦禮讚郭芝苑音樂會，屏東共有兩場演出。

免費索票的場次為6月25日週日下午2點30分在屏東藝術館，售票演出場次為7月16日週日下午2點30分在屏東演藝廳，音樂會將由新生代鋼琴家陳丘祐與小提琴家楊婉婷演奏郭芝苑作品，藝術館場次也將安排西洋樂聖貝多芬曲目，演藝廳場次則有藝術歌曲之王舒伯特曲目，彰顯東西作曲家的永恆典範，相關演出訊息可洽詢文化處表演藝術科（08-7655852）。

文化處指出，郭芝苑出生苗栗苑裡，是繼日治時期江文也之後，台灣最全方位的作曲家，郭芝苑因天生手指彎曲，無法成為鋼琴家只能改走作曲，其作品橫跨藝術音樂、教育歌曲、流行音樂與兒童音樂等，充滿濃厚的台灣意識與人文關懷，獲獎無數。

向郭芝苑致敬的陳丘祐、楊婉婷，分別是世界上第1位演奏並錄製郭芝苑作品全集的鋼琴家與小提琴家，陳丘祐表示，在俄國學成後才接觸到郭芝苑的作品，其作品融入了歌仔戲、南管、北管、台灣民謠與原住民旋律，他看到樂譜後就非常喜歡，近年演奏了近百場郭芝苑作品，更能深刻感受到樂曲中飽滿的台灣精神與本土獨有的淳樸民情。

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  • 在2013年以92歲高齡逝世的郭芝苑，被譽為「台灣現代民族音樂之父」，其創作充滿濃厚的台灣意識與人文關懷。（郭芝苑音樂協進會提供）

    在2013年以92歲高齡逝世的郭芝苑，被譽為「台灣現代民族音樂之父」，其創作充滿濃厚的台灣意識與人文關懷。（郭芝苑音樂協進會提供）

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